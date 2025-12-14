Deputado Laerte Gomes confirma empenho de R$ 24 milhões para o Hospital de Amor em Rondônia

Publicada em 14/12/2025 às 09h50
O deputado estadual Laerte Gomes confirmou, nesta semana, o empenho do recurso no valor de R$ 24 milhões destinado à Fundação Pio XII – Hospital de Amor (HA), unidade de Porto Velho. O investimento será aplicado na aquisição de equipamentos de alta tecnologia e robótica, com foco na modernização e ampliação do atendimento oncológico em Rondônia.
A confirmação do empenho foi destacada durante a visita institucional do presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, que esteve na residência do parlamentar, em Ji-Paraná, acompanhado do secretário de Estado da Saúde, coronel Jefferson Rocha. O encontro reforçou a parceria entre o mandato parlamentar, o Governo de Rondônia e a instituição hospitalar, referência nacional no tratamento do câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com o deputado Laerte Gomes, o recurso já está assegurado e terá impacto direto na qualidade do atendimento oferecido à população. “Estamos falando de tecnologia de ponta, de robótica aplicada à saúde, que vai significar mais precisão nos tratamentos, mais dignidade aos pacientes e mais chances de salvar vidas. É um investimento que transforma realidades”, afirmou.
Os R$ 24 milhões foram viabilizados por meio de emenda apresentada pelo deputado à Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovada no ano passado para execução em 2025. A destinação contou com o apoio do governador Coronel Marcos Rocha, a quem o parlamentar fez questão de agradecer pela sensibilidade e parceria na priorização da saúde pública no estado.
“Esse recurso só foi possível graças ao trabalho conjunto com o governador Marcos Rocha, que tem sido um grande parceiro nas pautas da saúde. Quando Executivo e Legislativo caminham juntos, quem ganha é a população”, destacou Laerte Gomes.
Durante a visita, Henrique Prata ressaltou a importância do investimento para a expansão dos serviços do Hospital de Amor em Rondônia, especialmente diante da crescente demanda por tratamentos oncológicos.
Já o secretário de Saúde, coronel Jefferson, reforçou o compromisso do Governo do Estado em apoiar iniciativas que fortaleçam a rede pública de saúde e ampliem o acesso a tratamentos de alta complexidade.
O Hospital de Amor é reconhecido nacionalmente pela excelência no atendimento humanizado e pela oferta de serviços gratuitos a pacientes do SUS. Com a chegada dos novos equipamentos, a expectativa é ampliar a capacidade de atendimento, reduzir filas e oferecer tratamentos cada vez mais modernos à população rondoniense.
Para o deputado Laerte Gomes, a confirmação do empenho representa mais do que um avanço administrativo.
“É uma conquista que simboliza cuidado, esperança e respeito com cada família de Rondônia. Nosso compromisso é seguir trabalhando para salvar vidas e garantir um futuro melhor para o nosso estado”, disse.
O parlamentar também fez questão de agradecer aos deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Rondônia, que aprovaram a emenda apresentada por seu mandato à Lei Orçamentária Anual. Segundo Laerte Gomes, o apoio dos colegas parlamentares foi fundamental para viabilizar a liberação do recurso.
“Esse resultado é fruto do trabalho coletivo e da sensibilidade dos deputados que compreenderam a importância desse investimento para a saúde da nossa população”, concluiu.
