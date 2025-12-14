PREVISÃO DO TEMPO: Muitas nuvens com pancadas de chuva neste domingo (14) no Norte
Por Amanda Canellas
Publicada em 14/12/2025 às 09h40
 A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste domingo (14), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas isoladas.  

O dia é de muitas nuvens em todos os sete estados, com a possibilidade de chuvas isoladas atingindo o Sul do Amapá, do Baixo Amazonas ao Nordeste do Pará e no Bico do Papagaio, do Tocantins. O mesmo afeta o estado de Roraima, o Norte Amazonense, o Vale do Acre e a região central de Rondônia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar até 33°C, em Boa Vista e Belém. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 95%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

