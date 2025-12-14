Publicada em 14/12/2025 às 10h00
O município de Colorado do Oeste recebeu, neste sábado (13), a visita do governador de Rondônia, Marcos Rocha, para a entrega de equipamentos e vários investimentos. A solenidade foi realizada na Escola Estadual Paulo de Assis Ribeiro. A ação tem como objetivo fortalecer a infraestrutura e ampliar a qualidade dos serviços ofertados aos moradores da região, além de contemplar áreas como educação, saúde, infraestrutura, assistência social e desenvolvimento municipal.
Entre as ações anunciadas está a entrega de notebooks para professores e equipes gestoras da rede municipal, com investimento de R$ 850 mil, além do repasse de insumos asfálticos, no valor de R$ 200 mil, para manutenção das vias urbanas. Também foi confirmada a execução de 15 quilômetros de microrevestimento em ruas e avenidas da cidade, além de serviços de recuperação e tapa-buracos.
Na área da saúde, os investimentos incluem a aquisição de equipamentos de fisioterapia, com recursos de R$ 315 mil, e a contratação de exames de endoscopia e colonoscopia, que somam R$ 300 mil. Ainda foram anunciados recursos para a compra de equipamentos de informática, no valor de R$ 100 mil, e a aquisição de veículos, incluindo caminhonetes destinadas ao município e às secretarias municipais de Agricultura e de Ação Social.
Outras ações também fazem parte do pacote de investimentos, como o repasse de recursos para o Programa Polícia Mirim, no valor de R$ 200 mil, e o custeio da Festa de Réveillon, com investimento de R$ 250 mil.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que os investimentos tem como objetivo o desenvolvimento da região. “Estamos trabalhando para levar melhorias concretas a todos os municípios de Rondônia. Esses investimentos em Colorado do Oeste fortalecem a educação, a saúde, a infraestrutura e garantem mais qualidade de vida para os moradores."
No final do discurso, o governador anunciou mais 15 quilômetros de microrrevestimento asfáltico para o município.
Na solenidade também estiveram presentes a população, estudantes, secretários estaduais, municipais, prefeito do município, deputados estaduais e demais autoridades.
