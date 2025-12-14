Deputado Edevaldo Neves cobra do Governo de Rondônia ações urgentes contra o avanço da criminalidade

Publicada em 14/12/2025 às 10h00
O deputado estadual Edevaldo Neves apresentou um requerimento oficial na Assembleia Legislativa de Rondônia solicitando ao Governo do Estado informações detalhadas e providências imediatas sobre as ações, programas e medidas já adotadas, e as que ainda estão previstas, para o enfrentamento da criminalidade e a reestruturação das forças de segurança pública.
O documento, encaminhado ao governador, ao chefe da Casa Civil e ao secretário de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), exige esclarecimentos sobre estratégias voltadas ao fortalecimento da inteligência policial, considerada fundamental diante do atual cenário de alta nos índices de violência em Rondônia.
Segundo o parlamentar, a demanda surge em razão do “expressivo aumento da criminalidade em diversas regiões do Estado, especialmente na capital”, situação que tem deixado a população “vulnerável e apreensiva”.
Edevaldo Neves destacou ainda que o Poder Público precisa apresentar respostas rápidas e eficazes, garantindo ações preventivas e estruturais que assegurem a manutenção da ordem, o aumento da sensação de segurança e a redução dos crimes que vêm preocupando os rondonienses.
O requerimento foi apresentado no Plenário da Assembleia no dia 2 de dezembro de 2025, e aguarda posicionamento oficial do Governo de Rondônia.
