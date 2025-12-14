Foragido é preso durante patrulhamento na BR-364 em Candeias
Por Newsrondonia
Publicada em 14/12/2025 às 10h40
Nos acompanhe pelo Google News

 Um foragido da Justiça por roubo foi preso no final da tarde deste sábado (13) durante patrulhamento ostensivo da Polícia Militar na Rodovia BR-364, no perímetro urbano do município de Candeias do Jamari, em Rondônia. A ação foi realizada por uma guarnição do 5º Batalhão da PM, sob o comando do sargento Ataíde.

O suspeito foi identificado como Igor A. L. dos S., de 29 anos. De acordo com a ocorrência, o condutor de um Volkswagen Gol, cor prata, passou a apresentar comportamento atípico ao perceber a aproximação da viatura policial, elevando os vidros do veículo e acelerando de forma repentina, o que motivou a abordagem policial.

Durante a abordagem, foi realizada revista pessoal, não sendo encontrado nenhum material ilícito. No entanto, após consulta aos sistemas de segurança pública, os policiais constataram a existência de mandado de prisão em aberto contra Igor A. L. dos S..

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará (RO), referente a processo criminal por roubo, com validade até 15 de fevereiro de 2040.

Diante da confirmação, os policiais deram voz de prisão, informando ao detido seus direitos e garantias constitucionais.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Urso Branco, onde permanece à disposição da Justiça. Conforme informado pela guarnição, foi necessário o uso de algemas, em razão do receio de fuga e para preservar a integridade física do conduzido e da equipe policial, conforme a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Polícia Militar de Rondônia reforçou que o patrulhamento ostensivo segue sendo intensificado em Candeias do Jamari e região, com foco na localização de foragidos, prevenção de crimes e segurança da população.

Polícia AÇÃO
Imprimir imprimir