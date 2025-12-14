Foragido é preso durante patrulhamento na BR-364 em Candeias

Publicada em 14/12/2025 às 10h40
Um foragido da Justiça por roubo foi preso no final da tarde deste sábado (13) durante patrulhamento ostensivo da Polícia Militar na Rodovia BR-364, no perímetro urbano do município de Candeias do Jamari, em Rondônia. A ação foi realizada por uma guarnição do 5º Batalhão da PM, sob o comando do sargento Ataíde.
O suspeito foi identificado como Igor A. L. dos S., de 29 anos. De acordo com a ocorrência, o condutor de um Volkswagen Gol, cor prata, passou a apresentar comportamento atípico ao perceber a aproximação da viatura policial, elevando os vidros do veículo e acelerando de forma repentina, o que motivou a abordagem policial.
Durante a abordagem, foi realizada revista pessoal, não sendo encontrado nenhum material ilícito. No entanto, após consulta aos sistemas de segurança pública, os policiais constataram a existência de mandado de prisão em aberto contra Igor A. L. dos S..
A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará (RO), referente a processo criminal por roubo, com validade até 15 de fevereiro de 2040.
Diante da confirmação, os policiais deram voz de prisão, informando ao detido seus direitos e garantias constitucionais.
Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Urso Branco, onde permanece à disposição da Justiça. Conforme informado pela guarnição, foi necessário o uso de algemas, em razão do receio de fuga e para preservar a integridade física do conduzido e da equipe policial, conforme a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).
A Polícia Militar de Rondônia reforçou que o patrulhamento ostensivo segue sendo intensificado em Candeias do Jamari e região, com foco na localização de foragidos, prevenção de crimes e segurança da população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!