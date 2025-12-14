Homem é morto com várias facadas dentro de motel em Porto Velho

Publicada em 14/12/2025 às 10h30
Na madrugada deste domingo, 14, a Polícia Militar de Porto Velho foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio em um motel localizado na Rua Jundiaí, no bairro Nova Porto Velho, na zona sul da capital. Ao chegarem no local, os policiais encontraram um homem ainda não identificado, que havia sido brutalmente assassinado com várias facadas pelo corpo, caído na entrada de um dos quartos do estabelecimento.
A Polícia Militar isolou a área e solicitou apoio da equipe do SAMU, que, ao chegar, constatou que a vítima já estava sem vida. Imediatamente, a perícia criminal foi acionada, juntamente com o rabecão, para realizar os procedimentos necessários. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia, na tentativa de identificar tanto a vítima quanto o autor do crime.
A Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DECCV) assumiu as investigações e está no local, realizando diligências para tentar descobrir a identidade do homem morto e as motivações que levaram ao crime. A polícia ainda busca por testemunhas e evidências que possam ajudar a elucidar o caso.
Ainda não há informações sobre o autor do assassinato, e a motivação do crime permanece desconhecida. As autoridades seguem investigando para esclarecer todos os detalhes desse assassinato brutal que chocou a população local.
O caso segue em andamento e mais informações devem ser divulgadas nas próximas horas. Hora1Rondônia acompanha o desenrolar das investigações e trará atualizações assim que novas informações forem divulgadas pelas autoridades.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!