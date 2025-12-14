Luizinho Goebel destina mais de R$ 3.355 milhões em emenda e 15 Km de microrevestimento asfáltico de vias urbanas para Colorado

Publicada em 14/12/2025 às 10h20
Na manhã deste sábado 13 de dezembro de 2025, o deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos), esteve no município de Colorado do Oeste, no Cone Sul do Estado, junto com o governador de Estado, Coronel Marcos Rocha (UB), para anunciar a liberação de emenda parlamentar individual de sua autoria de recursos financeiros por meio de emenda parlamentar que contemplem nas áreas da Saúde, Educação, Agricultura e Lazer. De acordo com o deputado Luizinho Goebel, o município será beneficiado com aproximadamente com mais de R$ 3.355 milhões de emenda parlamentar, recurso que está destinado para o município de Colorado.
O deputado Luizinho Goebel, destinou para a educação, o valor de R$ 850 mil, para aquisição de notebooks para professores da rede municipal de ensino, R$ 200 mil para aquisição de insumos asfálticos para atender as necessidades e demanda do município na realização de tapa buracos de ruas e avenidas, R$ 315 mil para a aquisição de Equipamentos de Fisioterapia para a Secretaria de Saúde, R$ 300 mil para a contratação de exames de Endoscopia e Colonoscopia, R$ 100 mil para a aquisição de Equipamentos de Informática, R$ 260 mil para a aquisição de uma Caminhonete para a Secretaria Municipal de Saúde, R$ 200 mil para Policia Mirim, R$ 250 mil para Custeio da Festa de Réveillon de Final de Ano, R$ 242.990,00 mil para aquisição de uma caminhonete para a secretaria municipal de agricultura, R$ 242.990,00 mil para a aquisição de uma caminhonete para a secretaria municipal de ação social, R$ 686.183,96 mil para a recuperação de estradas vicinais (trecho da Linha 1, trecho travessão Menino Deus, trecho do travessão do Km-13, trecho do travessão do Km -11, trecho linha Zero 1 Escondido, R$ 644.543,85 mil para a construção do Prédio Novo do CRAS, e 15 KM de Microrevestimento asfáltico de ruas e avenidas de vias urbanas do município . “É sempre um prazer colaborar com o desenvolvimento do município. Contem comigo”, destacou o parlamentar.
Segundo o deputado Luizinho Goebel, a liberação dos recursos é resultado de um esforço contínuo de parceria através do Govenador Coronel Marcos Rocha, para atender as demandas da população coloradense. O parlamentar reforçou que seguirá articulando junto ao Governo de Estado na liberação de mais recursos para atender as necessidades da população de Colorado, especialmente nas áreas como a saúde, educação e infraestrutura urbana e rural.
