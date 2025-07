Fernanda Paes Leme relembra perda da virgindade com Paulinho Vilhena: “Carinhosa e amiga”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/07/2025 às 14h44

Durante participação no podcast "Grande Surto" nesta quarta-feira (23), Fernanda Paes Leme recordou o momento em que perdeu a virgindade com o ator Paulinho Vilhena, com quem contracenou na série "Sandy & Junior" em 1999. A apresentadora compartilhou memórias de sua juventude, citando experiências marcantes vividas ao lado do elenco da produção. Com informações do site O Dia.

“A gente era adolescente, tudo que eu fiz de certo e errado pela primeira vez foi com essa turma. A primeira vez que fumei maconha, a primeira vez que transei… Foi com você, é verdade”, disse Fernanda, dirigindo-se a Paulinho.

O ator aproveitou o momento para contar sua versão sobre o episódio. “São 29 podcasts que a Fernanda já passou dizendo que eu fui o responsável por tirar a virgindade dela. Agora é a minha vez de me defender. Essa mulher, hoje mãe, falou: ‘Quero perder minha virgindade e acho que é com você’. Eu disse: ‘Olha, querida, estou à disposição. Quando você decidir, pode me ligar e a gente resolve de forma carinhosa e amiga’”, revelou, em tom de humor.

Fernanda riu da situação e elogiou o depoimento do colega. “Gostei de ouvir o seu ponto de vista. Você sempre me expôs, e agora foi a revanche. Fiquei até sem graça”, brincou.

Paulinho ainda destacou que tudo aconteceu em um contexto de amizade e confiança. “Você estava bem esclarecida sobre o que queria. Era um ambiente seguro, de amizade e relação”, disse.