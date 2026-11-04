Rodada agita a zona do rebaixamento; Hoje tem Flamengo; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 04/11/2026 às 08h30

Rodada 34 agita a zona do rebaixamento pelo Brasileirão. Tabelinha Rondoniense: recorde na corria Marco Zero e bola rolando na Copa Pacarana.

Rebaixamento confirmado, reação do Inter e San-São na Vila Belmiro.

Brasileirão - A 34ª rodada do Brasileirão trouxe emoção pura na luta contra a degola na terça-feira (3). Na Arena Condá, o Mirassol venceu a Chapecoense de virada por 2 a 1, chegou aos 40 pontos e decretou o rebaixamento matemático do time catarinense para a Série B. Kauan abriu o placar para os mandantes, mas Reinaldo e Shaylon garantiram a vitória paulista.

No Beira-Rio, o Internacional conquistou um triunfo heroico por 1 a 0 sobre o Coritiba. O gol da vitória saiu aos 45 do segundo tempo, em pênalti cobrado por Alerrandro. Com o resultado, o Colorado chegou a 38 pontos e dormiu fora da zona de rebaixamento.

Hoje

A 34ª rodada do Brasileirão promete fortes emoções nesta quarta-feira (4). Na Vila Belmiro, o Corinthians (no Z-4 com 36 pontos) faz o clássico contra o São Paulo (43 pontos), que joga como mandante no litoral e conta com o reencontro do técnico Dorival Júnior e a provável volta de Memphis Depay no Timão.

No Maracanã, o líder Flamengo (73 pontos) recebe o Grêmio (37 pontos) tentando abrir seis pontos de vantagem no topo. Já no Nilton Santos, Botafogo e Atlético-MG, ambos em crise e pressionados por vitórias, medem forças para se afastar da degola e mirar a Libertadores, respectivamente.

Tabelinha Rondoniense

Prova de 10 km com R$ 300 Mil em prêmios e torneio de futebol soçaite.

Marco Zero - Ji-Paraná se prepara para se tornar a capital esportiva do Norte. No dia 22 deste mês, as ruas da cidade receberão a Corrida Internacional Marco Zero, evento que comemora o aniversário do município e promete reunir cerca de 5 mil corredores. Com percurso de 10 km, a prova traz uma premiação recorde superior a R$ 300 mil, uma das maiores do atletismo nacional.

Fruto da parceria entre a Prefeitura, Fecomércio/Sesc-RO e CDL, o evento vai lotar hotéis e restaurantes, impulsionando o comércio e o turismo. As inscrições para o 2º lote já estão abertas no site oficial.

Futebol - A 8ª Edição da Copa Pacarana (Distrito de Espigão do Oeste) de Futebol Soçaite começou em grande estilo. A Arena Cição recebeu um excelente público no último sábado (31) para acompanhar a rodada de abertura, organizada pela Semelc. Com mais de 200 atletas inscritos nas categorias aspirante, titular e feminino, o novo complexo esportivo foi aprovado e elogiado por toda a comunidade.

Em campo, a bola rolou com grandes emoções: o AWK venceu o Barreirinha por 5 a 3 nos aspirantes, o Força Unida bateu o Jiki por 2 a 1 no feminino, e o Rio da Prata superou o Beira Rio por 2 a 0 entre os titulares. O show de fair play e a festa nas arquibancadas dão o tom da maior competição da região!