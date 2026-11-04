PF e RFB atuam contra organização criminosa em sete estados

Por PF/RO

Publicada em 04/11/2026 às 09h15

Campo Grande/MS. A Polícia Federal deflagrou, em conjunto com a Receita Federal do Brasil, nesta quarta-feira (4/11), a Operação Ifrit, após autorização da Justiça Federal de Campo Grande, para combater uma organização criminosa. A operação cumpre medidas judiciais em Mato Grosso do Sul e em outros seis estados: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Rondônia.

São cumpridos 76 mandados de busca e apreensão, 25 de prisão preventiva e 1 de prisão temporária, bem como 3 medidas de monitoração eletrônica e do afastamento de três policiais civis de suas funções públicas.

A investigação apura a atuação de uma organização criminosa transnacional liderada por um núcleo familiar e associada a grupos criminosos, com participação de agentes públicos das forças de segurança, incluindo policiais civis e militares de Mato Grosso do Sul e um policial rodoviário federal.

O grupo é investigado por tráfico transnacional de drogas, tráfico internacional de armas e lavagem de dinheiro, além de crimes violentos, como sequestros, torturas, atentados e homicídios. Segundo as investigações, o grupo utilizava armamento, estruturas de apoio e veículos blindados para exercer controle territorial e para intimidar rivais.

A organização atuava principalmente na região de fronteira entre Ponta Porã/MS e Pedro Juan Caballero, no Paraguai, com ramificações em outros estados brasileiros. As investigações apontam que drogas e armas eram obtidas na Bolívia, no Peru e no Paraguai, abastecendo redes de distribuição no Brasil e rotas de tráfico de entorpecentes destinadas à Europa, especialmente Espanha e Portugal.