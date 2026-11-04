Governo mobiliza 16 municípios e distritos na 5ª edição da Campanha Vacinação sem Fronteira

Por Andréia Fortini

Publicada em 04/11/2026 às 09h24

No período de 4 a 13 de novembro, o governo de Rondônia, em parceria com os municípios, promove a 5ª edição da Campanha Estadual Vacinação sem Fronteira. A mobilização anual, de iniciativa da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa/RO) busca atualizar a caderneta de vacinação da população com todas as doses de rotina disponíveis, prevenindo surtos e mantendo a cobertura vacinal elevada em todo o estado. O grande “Dia V” de vacinação está agendado para o sábado, 7 de novembro.

Com foco na equidade de acesso à saúde, a campanha alcança nove municípios de fronteira com a Bolívia — incluindo os distritos da Ponta do Abunã (Vista Alegre, Extrema e Nova Califórnia) — e sete municípios identificados com baixa cobertura vacinal: Alvorada do Oeste, Castanheiras, Candeias do Jamari, Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Rio Crespo e Theobroma.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a campanha garante proteção aos rondonienses que vivem nas áreas mais distantes, impulsionando esse ato de responsabilidade e salvando vidas.

Segundo o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, a continuidade da ação reforça a presença do poder público nas regiões mais vulneráveis. “Desde a primeira edição em 2022, a campanha já garantiu a aplicação de quase 100 mil doses. Nosso empenho em 2026 é unir forças com as gestões municipais para proteger as comunidades ribeirinhas, isoladas e migrantes, mantendo Rondônia imune a doenças evitáveis”, ressaltou.

ÁREAS REMOTAS

A complexa operação logística por trás da distribuição das doses em áreas de difícil acesso exige rigor técnico e planejamento prévio. A responsável técnica da Rede de Frio da Agevisa/RO, Eliza Ferraz, explicou como a estrutura garante a qualidade dos imunizantes até as pontas do estado. “Garantir a logística da Rede de Frio para que cada vacina chegue com total segurança e eficácia aos 16 municípios e distritos participantes é fundamental. Planejamos detalhadamente a conservação e o fornecimento de ponta a ponta, assegurando que o insumo mantido na temperatura correta cumpra seu papel direto de salvar vidas.”

APOIO DOS MUNICÍPIOS

Em Porto Velho, a estrutura operacional foi adaptada para cobrir tanto a zona urbana quanto a vasta região distrital e de fronteira. A coordenadora-geral de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa/PVH), Elizeth Gomes, convocou os moradores para atenderem ao chamado no final de semana. “Em Porto Velho e na região da Ponta do Abunã, nossas equipes estão preparadas e mobilizadas para acolher a comunidade nos postos. A vacinação contempla todas as faixas etárias, que inclui crianças, adolescentes, jovens, gestantes e idosos, por isso reforçamos o apelo para que todos levem a caderneta de vacinação no Dia V, pois vacinar é proteger e salva vidas.”

PONTOS DE VACINAÇÃO

As doses estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e pontos de vacinação credenciados nas localidades participantes ao longo do período da campanha. O governo do estado orienta a população a comparecer munida de documento oficial com foto e o cartão de vacina para a conferência e atualização dos esquemas vacinais pendentes.