MPRO reúne equipe de transição do futuro governo de Rondônia para alinhar ações institucionais

Por MP-RO

Publicada em 04/11/2026 às 09h29

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) realizou, na tarde desta terça-feira (3/11), em sua sede, uma reunião com a equipe responsável pela transição do futuro governo de Rondônia. O encontro teve como objetivo aproximar as equipes e estabelecer um canal de diálogo e colaboração entre a instituição e a coordenação da transição, com foco nas demandas das principais áreas do Estado.

Pelo governo, participaram o coordenador da transição, deputado federal Lúcio Mosquini, acompanhado de Edemir Brasil e Silas Queiroz. Pelo MPRO, estiveram presentes, de forma presencial e virtual, coordenadores dos Grupos de Atuação Especial que atuam nas áreas de saúde, educação, segurança pública, defesa dos vulneráveis, direitos humanos e meio ambiente.

MPRO coloca equipes à disposição

O procurador-geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, participou virtualmente e abriu os trabalhos. Ele destacou a disposição do MPRO em colaborar com o processo de transição e ressaltou o envolvimento dos membros da instituição nas discussões.

O PGJ informou que constituiu uma equipe para acompanhar e prestar suporte ao processo. O grupo é formado pelos coordenadores dos Grupos de Atuação Especial e será chefiado pelo coordenador do Centro de Apoio Operacional Unificado, promotor de Justiça Alan Castiel.

A condução da reunião ficou sob a responsabilidade do subprocurador-geral de Justiça Administrativo, Marcelo Lima de Oliveira. Ele deu as boas-vindas aos participantes e reforçou a disposição do Ministério Público em contribuir com o diálogo institucional.

Demandas das áreas foram apresentadas

Durante o encontro, Lúcio Mosquini apresentou um panorama da situação atual do Estado em diferentes setores. Também falou sobre medidas em estudo e ações já adotadas pela equipe de transição, com o objetivo de preparar o início da nova gestão e dar conhecimento sobre questões que exigem atenção.

Na sequência, os coordenadores dos Grupos de Atuação Especial, ou seus representantes, apresentaram demandas e apontaram temas que precisam ser considerados pelo futuro governo. Entre os assuntos tratados, ganharam destaque as áreas de saúde, educação e segurança pública.

As discussões também envolveram questões relacionadas à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, aos direitos humanos e ao meio ambiente.