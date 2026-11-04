Por G1

Publicada em 04/11/2026 às 10h13

Seis brasileiros saíram vencedores nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos e irão atuar como deputados estaduais em três estados do país.

O maior número deles foi eleito em Massachusetts, estado com a segunda maior concentração de brasileiros do país. São quatro e todos conseguiram a reeleição para seguirem em seus cargos: Priscila Sousa, Rita Mendes, Lorena Betts e Danilo Senna.

Farley Santos, de Danbury, 109º distrito de Connecticut, também foi reeleito.

Felipe Sousa-Lazaballet é o único dos brasileiros que ainda não ocupava o cargo. Ele conquistou uma vitória difícil na Flórida, um estado predominantemente republicano.

Saiba mais sobre eles:

Felipe Sousa-Lazaballet

Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e filho de mãe solo, uma empregada doméstica natural do Ceará, o brasileiro chegou ao país aos 14 anos e, aos 26 anos, por meio do DACA, recebeu permissão para trabalhar.

No entanto, apenas em 2021, um ano após obter seu green card, conquistou definitivamente a cidadania americana.

DACA foi um programa federal criado durante o governo de Barack Obama para oferecer proteção temporária contra a deportação para imigrantes de até 31 anos que haviam entrado nos EUA antes dos 16. Os beneficiários também recebiam autorização para trabalhar legalmente no país.

Atualmente com 40 anos, com sua vitória, Felipe se tornou o primeiro ex-beneficiário do DACA a integrar o Legislativo estadual americano.

Ativista em organizações de defesa dos direitos dos imigrantes e da comunidade LGBTQIAPN+, sua primeira experiência na administração pública foi no governo de Buddy Dyer, prefeito de Orlando, onde ele trabalhou por 5 anos.

"Cheguei nos EUA com 14 anos, literalmente com uma mala, um coração cheio de sonhos e nada mais. Foi justamente por causa desse processo tão difícil, de ser uma pessoa imigrante nesse país, que eu me envolvi com a política. Para ajudar as pessoas e buscar mudanças sociais. Minha história de superação indica que eu sei o que é sofrer e ter que lutar pelo sonho americano", contou ele ao g1.

Priscila Sousa

Nascida em Ipatinga, Minas Gerais, Priscila mudou-se para os Estados Unidos aos 7 anos e foi criada em Framingham, cidade que abriga uma das maiores e mais tradicionais comunidades brasileiras dos EUA. São cerca de 8 mil brasileiros em uma população de 72 mil habitantes.

Priscila obteve o green card no ano de 2004, aos 16 anos. Anos depois, formalizou sua situação e virou cidadã americana.

Em 2009, obteve seu diploma em Ciência Política, Relações Internacionais e Inglês pela Simmons University.

Este ano, Priscila, que tem 38 anos, concorreu à sua segunda reeleição. Ela é a representante do 6º distrito de Middlesex desde janeiro de 2023 - os mandatos duram dois anos.

Questionada pelo g1 se já sofreu preconceito por ser imigrante, Priscila diz que sempre foi bem acolhida na Câmara de Vereadores e de Deputados do estado, mas que a situação mudou após a volta de Donald Trump à Presidência:

"Quanto à discriminação dos eleitores ou da comunidade em geral, nós vimos, infelizmente, acontecer mais depois da eleição do presidente Donald Trump. Certas ideologistas, mentalidades, certo desprezo ao estrangeiro imigrante... Mas continuamos lutando".