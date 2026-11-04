Virginia assiste a jogo de Kauã Elias após troca de unfollows

Por IG

Publicada em 04/11/2026 às 10h39

Após deixar de seguir Kauã Elias no Instagram, Virginia Fonseca deu o que falar nas redes sociais nesta terça-feira (3) ao surgir assistindo a uma partida do Shakhtar Donetsk, time pelo qual o jogador atua como atacante. Enquanto fazia as unhas, a influenciadora deixou vazar o áudio do confronto entre a equipe ucraniana e o Sporting, de Portugal.

No vídeo publicado nos Stories do Instagram, é possível ouvir parte da transmissão e identificar o nome do clube português, que enfrentou a equipe de Kauã Elias pela La Liga dos Campeões. O duelo ocorreu no estádio Stamford Bridge, em Londres, e terminou com vitória do Sporting por 1 a 0.

A situação repercutiu nas redes sociais, especialmente porque Virginia e Kauã Elias trocaram unfollows no Instagram nesta segunda-feira (2), após algumas interações públicas na rede social que deram o que falar.

A aproximação entre a influenciadora e o jogador de futebol começou após ela publicar uma série de fotos fantasiada de coelhinha sexy, durante uma festa de Halloween, em Nova York, nos Estados Unidos. Na ocasião, Kauã Elias comentou emojis de suspiro e apaixonado. Após essa interação, eles passaram a se seguir na rede social.

A aproximação repercutiu ainda mais depois que a influenciadora Bruna Rotta, que está na reta final da gestação da primeira filha com o jogador, afirmou que Kauã tentava se reaproximar e ensaiava uma reconciliação ao mesmo tempo que flertava publicamente com Virginia.

A criadora de conteúdo digital abriu o jogo e desabafou nos comentários de uma página de fofocas:

"Não quero que toda essa situação vire um teatro justamente no final da minha gestação, depois de tudo que vivi e de tudo que poupei de falar até aqui. Não sei quem te contou essas coisas, mas, sim, existe verdade no que foi dito. Prefiro ficar quieta e preservar esse momento, porque não quero trazer ainda mais problemas para uma situação que já é tão delicada. E, principalmente, não vou colocar o final da minha gestação em risco justamente por alguém que nunca teve um pingo de respeito e comprometimento", escreveu Bruna Rotta.

Mesmo após o desabafo da ex-namorada, Kauã Elias voltou a interagir com publicações de Virginia Fonseca. Pouco tempo depois, o atleta comentou emojis apaixonados em uma publicação em que a loira aparece fantasiada de Angel, apelido associado às modelos da marca de lingerie Victoria's Secret.