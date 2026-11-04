Entrega de Espaço Integrado de Educação impulsiona formação de condutores em Rondônia

Por Jarlana Davy

Publicada em 04/11/2026 às 11h18

Um ambiente moderno voltado para o fortalecimento das ações de educação para o trânsito foi entregue na terça-feira (3), pelo governo de Rondônia, em Porto Velho. Trata-se do Espaço Integrado de Educação localizado no Complexo de Educação e Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO).

O espaço reúne ambientes integrados com simuladores de carro e motocicleta, sala de aula, espaço de mecânica, e área destinada à recepção e atendimento para matrículas, possibilitando a realização de atividades educativas, capacitações, experiências práticas e ações de conscientização voltadas a diferentes públicos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em educação têm a finalidade de fortalecer a formação cidadã, ampliar o acesso ao conhecimento e promover a conscientização da população. “Por meio do novo espaço, o Detran-RO vai oferecer experiências práticas que contribuam para a construção de um trânsito mais seguro para todos”, salientou.

VISITA ALUNOS

Alunos do Ensino Médio da Escola Carmela Dutra estiveram no Espaço Integrado de Educação, onde puderam ter a experiência de conduzir um carro e uma motocicleta. A coordenadora pedagógica, Beatriz Costa, acompanhou os alunos na visita, aprovou o uso dos simuladores de carro e moto. “A experiência é muito interessante, especialmente para quem está tirando sua carteira de motorista, pois dá uma noção muito boa de como passar por obstáculos, desenvolver as marchas do carro e estacionar”, disse.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Além dos cursos especializados para condutores, o novo espaço dará suporte ao Projeto Jovem Condutor, iniciativa direcionada a estudantes do ensino médio, com o objetivo de preparar futuros condutores para uma atuação responsável no trânsito, promovendo conhecimentos sobre legislação, cidadania, comportamento seguro e respeito à vida.

A entrega do Espaço Integrado de Educação do Detran-RO foi feita nesta terça-feira (3)

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

O diretor da Escola Pública de Trânsito (Eptran), Talysson Bezerra, esclareceu que a iniciativa impulsiona a inovação pedagógica e o fortalecimento das políticas públicas de educação para o trânsito, alinhando-se às diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS), especialmente ao Pilar 4, que envolve a Educação para o Trânsito.

APRENDIZAGEM DINÂMICA

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou que “o Espaço Integrado de Educação amplia a capacidade de atuação da Eptran, proporcionando experiências de aprendizagem mais dinâmicas e imersivas, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, responsáveis e comprometidos com a preservação da vida.”