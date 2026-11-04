Mais duas ruas do bairro Nova Esperança recebem serviços de infraestrutura

Por Letícia Regis

Publicada em 04/11/2026 às 12h02

Os moradores do bairro Nova Esperança, na zona Norte de Porto Velho, estão recebendo melhorias na infraestrutura viária. Nesta terça-feira (3), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), iniciou os serviços de patrolamento e cascalhamento nas ruas Coqueiros e Castanheira.

As equipes trabalham na preparação e recuperação das vias, com o objetivo de melhorar as condições de circulação de veículos e pedestres, além de proporcionar mais segurança para quem vive na região. Os serviços também buscam facilitar o deslocamento dos moradores, especialmente durante o período chuvoso, quando as condições das ruas podem dificultar o acesso às residências.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de atender às necessidades dos bairros e ampliar os serviços de infraestrutura em diferentes regiões da capital.

“Nosso trabalho é estar presente nos bairros, ouvindo as necessidades da população e buscando soluções que façam a diferença no dia a dia das pessoas. Uma rua bem cuidada significa mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para quem mora ali. Estamos trabalhando em várias regiões da cidade para avançar com essas melhorias”.

O patrolamento permite nivelar a superfície das ruas, enquanto o cascalhamento contribui para melhorar as condições de circulação nas vias sem pavimentação asfáltica. Essas intervenções fazem parte da manutenção necessária para reduzir irregularidades no terreno e facilitar o tráfego de veículos.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, explicou que as equipes seguem uma programação de serviços em diferentes pontos de Porto Velho, conforme as demandas identificadas.

“Estamos trabalhando simultaneamente em várias regiões, com equipes empenhadas nos serviços de patrolamento, cascalhamento, limpeza e drenagem. Nosso objetivo é dar continuidade a essas ações e garantir que os bairros recebam uma infraestrutura de qualidade, que atenda às necessidades dos moradores”.

Além dos trabalhos no Nova Esperança, outras frentes de serviço estão em andamento na capital. No bairro Cidade Nova, na zona Sul, duas ruas recebem patrolamento e cascalhamento, enquanto equipes municipais realizam ações de limpeza e drenagem em outros pontos da cidade.

A programação contempla diferentes regiões de Porto Velho, com serviços definidos conforme as condições de cada via e as necessidades de manutenção identificadas pelas equipes da Seinfra.