Furto de energia: 16 pessoas foram presas em outubro em Rondônia. Número de prisões já ultrapassa 120 em 2026

Por ENERGISA

Publicada em 04/11/2026 às 11h48

O combate ao furto de energia, popularmente conhecido como “gato”, resultou na prisão de 16 pessoas em outubro, em Rondônia. As ocorrências foram registradas em quatro municípios do estado e envolveram desde residências e estabelecimentos comerciais até um parque de diversões. Com os novos registros, o número de prisões relacionadas a esse crime já ultrapassa 120 em 2026.

Porto Velho concentrou o maior número de prisões no mês, com nove registros. Em Cacoal e Ji-Paraná, foram três prisões em cada município, enquanto Ariquemes contabilizou uma.

Os números reforçam que o furto de energia não está restrito a imóveis residenciais. A prática também ocorre em grandes estabelecimentos ou atividades comerciais e representa um risco para toda a comunidade, já que as ligações clandestinas são realizadas sem os critérios técnicos de segurança exigidos.

De acordo com Daniel Andrade, gerente do Departamento de Combate a Perdas da Energisa Rondônia, o trabalho de fiscalização é permanente e tem como principal objetivo combater irregularidades que colocam em risco a segurança da população.

“Quando falamos em furto de energia, não estamos tratando apenas de prejuízo financeiro. Uma ligação clandestina pode provocar curtos-circuitos, incêndios, acidentes graves e até interromper o fornecimento de energia para toda uma região. Nosso trabalho é identificar essas situações, proteger a população e atuar em conjunto com as autoridades para combater essa prática criminosa”, destaca Daniel.

Furto de energia é crime e coloca vidas em risco

Além de ser considerado crime, conforme previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, o furto de energia pode provocar sérias consequências. As ligações clandestinas comprometem a segurança das instalações elétricas, aumentam o risco de choques e incêndios e podem afetar a qualidade do fornecimento de energia para outros consumidores.

As fiscalizações são realizadas pela Energisa com base em critérios técnicos e, quando identificados indícios de crime, os órgãos de segurança pública são acionados. Além da responsabilização criminal, os envolvidos podem ser cobrados pelos valores referentes à energia consumida irregularmente.

População pode denunciar

A Energisa reforça que a participação da população é fundamental para identificar ligações clandestinas e prevenir acidentes. Suspeitas de furto de energia podem ser denunciadas de forma anônima pelo 190, da Polícia Militar ou pelo 0800 647 0120, da Energisa.