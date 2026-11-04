Escola estadual de Rondônia é selecionada para a 1ª Mostra Nacional Fortalece PSE 2026

Por Amanda Ferreira

Publicada em 04/11/2026 às 11h53

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Carmosina Pinheiro, de Porto Velho, foi selecionada para participar da 1ª Mostra Nacional Fortalece Programa Saúde na Escola – PSE 2026, após conquistar a etapa estadual com um projeto de promoção da saúde desenvolvido com a participação ativa de 12 estudantes. A apresentação ocorrerá durante o III Seminário Nacional do Programa Saúde na Escola (PSE), nos dias 24 e 25 de novembro de 2026, em Brasília (DF).

A seleção foi resultado do trabalho da Equipe de Aprendizagem Ativa da escola, constituída durante o Curso de Formação de Agentes Promotores da Saúde, Ciência, Cultura e Cidadania, do Fortalece PSE. Por meio de um diagnóstico territorial, os estudantes identificaram 10 vulnerabilidades da comunidade escolar e definiram três prioridades para intervenção: saúde mental, prevenção ao bullying e cyberbullying e conscientização sobre os riscos do consumo de alimentos ultraprocessados.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca a importância de iniciativas que incentivam o protagonismo estudantil e aproximam a educação de outras políticas públicas. A participação dos jovens na identificação de problemas e na construção de soluções contribui para uma escola mais participativa, acolhedora e comprometida com a formação cidadã.

O titular da Seduc, Alisson Maia, enfatiza que o envolvimento dos estudantes evidencia a importância de uma educação que ultrapassa os conteúdos trabalhados em sala de aula, incentivando a autonomia, a pesquisa e a responsabilidade social. A integração entre Educação e Saúde também fortalece as ações de prevenção e cuidado no ambiente escolar.

Sob a coordenação da professora e responsável pelo PSE na escola, Patrícia Chagas, os 12 estudantes participaram inicialmente da investigação diagnóstica, com apoio de palestras, e posteriormente passaram a dividir com os professores a condução de rodas de conversa. O projeto também estabeleceu canais de diálogo para acolher demandas relacionadas à saúde mental, desenvolveu estratégias pedagógicas de promoção da cultura de paz e ampliou a conscientização sobre alimentação saudável.

A apresentação nacional mostrará como o protagonismo juvenil, a cooperação intersetorial com o Sistema Único de Saúde (SUS) e a parceria científica com a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), com participação da professora doutora Angeliete e de estagiários, contribuíram para o desenvolvimento das ações. A proposta é compartilhar a experiência de Rondônia e demonstrar como ciência, cultura e educação podem atuar de forma integrada na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida dos estudantes.