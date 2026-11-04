Referência na cobertura de violência de gênero, Cristina Fibe ministrará palestra na cerimônia de entrega do 15º Prêmio MPRO de Jornalismo

Por MP-RO

Publicada em 04/11/2026 às 11h33

O Ministério Público de Rondônia realizará, no dia 19 de novembro, às 19h, no auditório do edifício-sede da instituição, em Porto Velho, a cerimônia de entrega do 15º Prêmio MPRO de Jornalismo - "Por meninas e mulheres livres de todas as formas de violência". O evento terá como palestrante a jornalista e escritora Cristina Fibe, referência em coberturas de casos de violência de gênero.

A solenidade é aberta a jornalistas, acadêmicos e sociedade em geral, sendo necessária, para obtenção de certificado, a realização de inscrição pelo sistema da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Rondônia (Empro).

Cristina Fibe ministrará a palestra “Pelo fim do silêncio – o papel da comunicação no combate à violência contra crianças e mulheres”, em que discorrerá sobre a prática jornalística na apuração desses crimes, o relato de histórias, à luz dos direitos das vítimas e, ainda, a função do Ministério Público como fonte.

Com mais de 20 anos de carreira, a jornalista tem no currículo trabalhos de expressão no gênero reportagem. Pelo jornal O Globo, foi responsável pela cobertura que revelou denúncias de abusos atribuídos ao médium João Teixeira de Faria, em 2018. O trabalho resultou na publicação do livro João de Deus: o abuso da fé, lançado em 2021, no qual aprofunda os fatos abordados na apuração.

Na revista Piauí, Cristina Fibe assinou reportagem que trouxe denúncias de ex-integrantes do coral Meninas Cantoras de Petrópolis, reunindo relatos de supostos abusos morais, psicológicos e sexuais que teriam ocorrido ao longo de quatro décadas.

Produção premiada sobre violência de gênero

A jornalista é idealizadora, roteirista e narradora da audiossérie “Silenciadas: Os bastidores de reportagens sobre crimes sexuais”, publicada pela revista Piauí em setembro de 2025. A produção aborda casos de violência contra mulheres e recebeu, em 2026, o Prêmio de Excelência Jornalística da Sociedade Interamericana de Imprensa na categoria Jornalismo com Perspectiva de Gênero.

A autora foi premiada por oferecer, por meio de uma extensa e rigorosa pesquisa de campo e do uso de diversas fontes testemunhais e documentais, uma visão inovadora, ousada e original sobre a violência sexual. Destacada pela excelência nos roteiros, na narração, na edição e no design sonoro, o que resulta em uma experiência imersiva, acessível e de grande força narrativa.

Atuação dedicada ao tema

Desde 2023, Cristina Fibe mantém, nos portais de notícias UOL e Amado Mundo, uma coluna dedicada à cobertura e análise da violência de gênero. O espaço é voltado à produção de conteúdo jornalístico sobre o tema, com foco em informações, contexto e acompanhamento de casos relacionados à violência contra mulheres.

Premiação

A solenidade de entrega do 15º Prêmio MPRO de Jornalismo marcará o anúncio dos vencedores do concurso. Os trabalhos finalistas serão divulgados em breve.