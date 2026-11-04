Apresentador da Globo passa por cirurgia às pressas

Por IG

Publicada em 04/11/2026 às 10h35

Thiago Oliveira, que comanda o "É de Casa", na TV Globo, passou por uma cirurgia para retirar a vesícula no último sábado (31). O jornalista, no entanto, utilizou suas redes sociais no domingo (1º) para atualizar seu estado de saúde e tranquilizar os fãs.

"Passando para agradecer todas as mensagens, orações que vocês fizeram, meus amigos, minha família. Deu tudo certo. Ontem saí do programa e vim direto para o hospital", pontuou o apresentador da atração.

Thiago comentou que o procedimento estava marcado havia um mês e aconteceu por recomendação médica, após a realização de vários exames. "Fiz a minha cirurgia, que já estava programada há praticamente um mês. Tirei a minha vesícula. Meu médico, que me acompanha há muitos anos, me orientou. Depois, tive que me internar para fazer todos os exames possíveis e imagináveis e, com a avaliação, a gente achou melhor tirar a vesícula", disse.

O apresentador disse que a cirurgia foi rápida, embora tenha demorado para despertar da anestesia. "Foi tudo bem. Fiz no sábado mesmo. O procedimento foi célere, 40 a 50 minutos. Demorei a acordar da anestesia, mas agora é vida normal", pontuou.

Quem é Thiago Oliveira?

É jornalista e apresentador de TV. Em 2001, passou no vestibular para o curso de Rádio e Televisão da Universidade Anhembi, formando-se em 2004. Em 2002, começou a trabalhar na Rádio Sucesso, comandando o programa Esporte Show.

Em 2004, tornou-se produtor e repórter do programa Sônia e Você, comandado por Sônia Abrão na TV Record. Já em 2006, migrou para a TV Gazeta e passou a apresentar uma atração de variedades, na qual ficou por quatro anos.

Em 2014, assinou contrato com o SporTV e passou a apresentar o Tá na Área. Posteriormente, também apresentou o bloco de notícias esportivas do Troca de Passes.

Em 2022, passou a comandar o É de Casa ao lado de Maria Beltrão, Rita Batista e Talitha Morete. Também apresentou atrações na TV Globo, como a cobertura do festival de música Lollapalooza. Em 2025, foi convidado pela emissora carioca para apresentar um programa com os melhores momentos do BBB 25, o Flash BBB.