Carol Castro sobre doença crônica:

Por IG

Publicada em 04/11/2026 às 10h32

Carol Castro passa todos os dias por dores que não são visíveis no cotidiano. A atriz foi diagnosticada com fibromialgia após uma extensa investigação médica. Ela contou que sente fortes desconfortos físicos ao longo do dia. A artista ressaltou que conviver com a doença crônica é um grande desafio e revelou que chegou a ignorar os sinais.

A descoberta veio após a realização de diversos exames e consultas. Com um reumatologista, Carol passou por uma avaliação rigorosa, que incluiu perguntas sobre seu histórico familiar, seus hábitos e até sua alimentação.

"Foi um certo alívio porque me deu um nome. Eu não estou doida. Foi uma saga, pois eu já tinha feito milhões de exames de sangue. Desde o ano anterior, eu estava investigando todos os marcadores possíveis de doenças", garantiu.

A fibromialgia é caracterizada por dor crônica em todo o corpo, que pode causar alterações no sono, dificuldades cognitivas e até impactos nas atividades do dia a dia.

Ela afirmou que, durante as gravações da novela Garota do Momento, da TV Globo, começou a sentir alguns desconfortos, mas encontrava justificativas para os sintomas. "Eu sentia fortes dores de cabeça e falava que era sinusite ou que estava trabalhando muito. Eu também sentia dores no joelho, mas a personagem usava salto alto, então devia ser por isso. Além do mais, eu já estava vivendo um momento pessoal desafiador", disse à Quem.

Mas o que é Fibromialgia?

É uma síndrome crônica que causa dor generalizada nos músculos e nos tecidos moles do corpo. A condição provoca sintomas como fadiga intensa, alterações no sono, ansiedade, depressão, problemas de memória e distúrbios intestinais.

A fibromialgia não provoca inflamação nem danos aos tecidos, mas está relacionada a uma alteração na forma como o cérebro processa os sinais de dor.

Carol Castro

Carol iniciou a carreira no teatro, aos 9 anos, com incentivo do pai. Na TV Globo, ganhou destaque pela primeira vez em 2003, como a personagem Gracinha, em "Mulheres Apaixonadas". Em seguida, participou das novelas "Senhora do Destino", "Escrito nas Estrelas", "Amor à Vida", "Velho Chico", "O Tempo Não Para" e "Órfãos da Terra".