Prefeitura de Pimenta Bueno população a participar do Concurso de Melhor Ornamentação Natalina
Por Assessoria
Publicada em 04/11/2026 às 10h51
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A Prefeitura de Pimenta Bueno convida você a participar do Concurso de Melhor Ornamentação Natalina, uma iniciativa que valoriza a criatividade e o espírito natalino em nossa cidade.

 O concurso contará com duas categorias: Residencial e Comércio e Indústria, com premiação em dinheiro para os três primeiros colocados de cada categoria:

1º lugar: R$ 2.500,00
 2º lugar: R$ 1.500,00
 3º lugar: R$ 1.000,00

 Inscrições: de 03/11 a 15/12/2026.

Acesse o card, escaneie o QR Code para realizar sua inscrição e confira o regulamento completo.

 Vamos juntos deixar Pimenta Bueno ainda mais bonita e iluminada neste Natal! 

Formulário de Inscrição no link:  https://forms.gle/e9JKwPoJR8Ye7Kyq7

Geral ROLIM DE MOURA
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