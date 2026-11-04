Prefeitura de Pimenta Bueno população a participar do Concurso de Melhor Ornamentação Natalina

A Prefeitura de Pimenta Bueno convida você a participar do Concurso de Melhor Ornamentação Natalina, uma iniciativa que valoriza a criatividade e o espírito natalino em nossa cidade.
O concurso contará com duas categorias: Residencial e Comércio e Indústria, com premiação em dinheiro para os três primeiros colocados de cada categoria:
1º lugar: R$ 2.500,00
2º lugar: R$ 1.500,00
3º lugar: R$ 1.000,00
Inscrições: de 03/11 a 15/12/2026.
Acesse o card, escaneie o QR Code para realizar sua inscrição e confira o regulamento completo.
Vamos juntos deixar Pimenta Bueno ainda mais bonita e iluminada neste Natal!
Formulário de Inscrição no link: https://forms.gle/e9JKwPoJR8Ye7Kyq7
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