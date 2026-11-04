Fisioterapia garante suporte e segurança aos estudantes-atletas nos Jogos da Juventude 2026

Por Ananda Carvalho

Publicada em 04/11/2026 às 10h54

A atuação da fisioterapia foi fundamental para garantir a saúde, a segurança e o desempenho dos estudantes-atletas que representaram Rondônia nos Jogos da Juventude 2026, encerrados nesta terça-feira (3), em Foz do Iguaçu, no Paraná. Durante a competição, o governo de Rondônia disponibilizou profissional da área para acompanhar a delegação, oferecendo atendimento preventivo e terapêutico aos jovens participantes das disputas esportivas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou o trabalho integrado dos profissionais das áreas de educação e saúde para garantir a participação dos estudantes nas competições nacionais. “Importante ressaltar o empenho e a dedicação dos profissionais envolvidos no acompanhamento dos atletas que representaram o estado e levaram o nome de Rondônia ao cenário esportivo brasileiro,” pontuou.

O trabalho envolveu prevenção de lesões, atendimento em casos de traumas, recuperação muscular e acompanhamento das condições físicas dos atletas. A assistência também contribuiu para que os estudantes tivessem condições de continuar competindo com segurança, respeitando os limites do corpo e as necessidades de recuperação entre as provas.

O fisioterapeuta Fabrício Teixeira integrou a equipe de profissionais que se revezaram no acompanhamento das competições escolares estaduais e nacionais. Servidor da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) há 16 anos, ele acumula experiência em mais de 30 edições de jogos, incluindo os Jogos Escolares de Rondônia (Joer), os Jogos da Juventude (JJ), os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e as Paralimpíadas Escolares. Sua atuação abrange o acompanhamento de atletas em diferentes modalidades, com atenção à prevenção de lesões, à recuperação física e às necessidades específicas de cada estudante-atleta.

Para o profissional, a atuação começa ainda na preparação dos atletas e continua durante as disputas, com estratégias para reduzir os riscos de lesões provocadas pelo esforço físico e pela repetição de movimentos. “Os fisioterapeutas atuam desde a fase de treinamento até o pós-evento, com o objetivo de evitar lesões relacionadas ao esforço intenso e à repetição de movimentos. A prevenção de lesões é uma das nossas principais funções, com estratégias, como: o fortalecimento muscular, alongamento, correção postural e o uso de recursos como bandagens.”

O secretário de Estado da Educação, Alisson Maia enfatizou que, a assistência fisioterapêutica faz parte da estrutura necessária para a participação dos estudantes nas competições. O acompanhamento contribuiu para a prevenção de lesões, a recuperação física e a segurança dos jovens durante as disputas, além de favorecer o desenvolvimento esportivo e a preservação da saúde dos atletas.

COMPETIÇÃO MULTIESPORTIVA

Organizados anualmente pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), os Jogos da Juventude Caixa 2026 foram realizados em Foz do Iguaçu, no Paraná, de 19 de outubro a 3 de novembro. A edição reuniu aproximadamente 4.900 atletas das 27 unidades federativas, além de delegações internacionais, em 20 modalidades esportivas.

Rondônia participou da competição com uma delegação de 197 integrantes, formada por estudantes-atletas, técnicos e profissionais de apoio. Os representantes foram selecionados a partir dos resultados dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), competição promovida pelo governo do estado, por meio da Seduc. A participação envolveu disputas individuais e coletivas, com acompanhamento técnico e suporte para atender às necessidades dos estudantes durante o evento.