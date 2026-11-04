Inscrições para a 3ª Etapa do Circuito Vilhenense de MTB encerram nesta quinta-feira (5)

Por Assessoria

Publicada em 04/11/2026 às 08h40

As inscrições para a 3ª Etapa do Circuito Vilhenense de MTB Isaías Martins chegam ao fim nesta quinta-feira, 05. Os interessados em participar da prova devem realizar o cadastro exclusivamente pela internet, acessando o link: https://i9cronometragem.com.br/events/e7517f13-88e8-4867-a541-f67c19a88ca3.

A entrega dos kits aos ciclistas inscritos está agendada para sábado, 07, na sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada em anexo ao Ginásio Jorge Teixeira.

A competição ocorre no domingo, 08, com ponto de largada e linha de chegada em frente ao campus da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), na Avenida Rotary Club, no Jardim Universitário.

Segundo explicou a Semes, o evento contará com três opções de percurso, distribuídas conforme as categorias. A categoria Passeio, percurso único voltado à modalidade recreativa, será de 23 km.

Já as categorias Feminino Máster C e Base darão duas voltas em um trajeto de 27 km, totalizando um percurso de 54 km. Da mesma forma, as categorias Masculino Sub-30, Máster A e Máster B darão duas voltas em um percurso de 29 km, ou seja, a prova dessas categorias terá 58 km.

Uma novidade desta etapa é a inclusão de um mini-circuito direcionado a crianças de 4 a 7 anos. Para essa categoria infantil, a inscrição será realizada presencialmente no próprio dia e local do evento.