Laerte Gomes confirma que incluirá R$ 4 milhões no orçamento de 2027 para projeto de teleférico em Ouro Preto do Oeste

Por Juliana Martins

Publicada em 04/11/2026 às 09h07

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) anunciou que incluirá uma emenda parlamentar de R$ 4 milhões no orçamento do Estado para 2027, destinada à elaboração do projeto executivo que prevê a implantação de um teleférico em Ouro Preto do Oeste. A proposta, de iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Ouro Preto do Oeste (ACIOP), por meio de toda a sua diretoria, prevê a ligação entre o Morro Chico Mendes e o Bosque Municipal, criando uma nova perspectiva para o desenvolvimento turístico do município.

Com previsão inicial de aproximadamente 3,5 quilômetros de extensão, o teleférico poderá se tornar um novo atrativo turístico de Rondônia. A iniciativa da ACIOP tem como principal objetivo impulsionar o turismo de Ouro Preto do Oeste e de toda a região central do estado, atraindo visitantes e estimulando a economia local, especialmente os setores do comércio, hotelaria, gastronomia e prestação de serviços.

Ao manifestar apoio à proposta, Laerte Gomes destacou que sua atuação está voltada à inclusão dos recursos necessários para a elaboração do projeto executivo, etapa fundamental para avaliar as condições de implantação do empreendimento e permitir o avanço do planejamento.

"É importante destacar que o recurso será destinado ao projeto executivo, e não à construção da obra", esclareceu o parlamentar.

A elaboração do projeto executivo representa uma etapa importante para o desenvolvimento da proposta, pois permitirá detalhar as soluções de engenharia e os aspectos técnicos necessários à futura implantação do teleférico. A destinação dos R$ 4 milhões, caso seja concretizada no orçamento de 2027, poderá contribuir para que a iniciativa avance em seu planejamento.

Além da emenda parlamentar, Laerte Gomes informou que também trabalhará para buscar o apoio do governo de Rondônia, com o objetivo de ampliar os esforços em torno do projeto. A intenção é unir a iniciativa do setor empresarial à participação do poder público, criando condições para que a proposta possa avançar.

Para Ouro Preto do Oeste, a possibilidade de implantação do teleférico representa uma oportunidade de ampliar seus atrativos turísticos e valorizar as belezas naturais da região. Caso o empreendimento seja viabilizado, a expectativa é de que o aumento no fluxo de visitantes contribua para fortalecer o comércio, incentivar novos negócios e gerar oportunidades de emprego e renda.

A articulação do deputado Laerte Gomes para incluir os recursos no orçamento estadual de 2027 constitui, portanto, um primeiro passo na busca pela viabilização do projeto, que poderá abrir novas possibilidades para o turismo e o desenvolvimento econômico de Ouro Preto do Oeste e de toda a região central de Rondônia.