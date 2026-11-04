BOPE prende três homens e apreende adolescente com 88 porções de drogas

Por Newsrondonia.com

Publicada em 04/11/2026 às 09h20

Três homens, com idades de 19, 21 e 28 anos, foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido por guarnições do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) no início da madrugada desta quarta-feira, dia 4 de novembro de 2026, na praça do bairro Flamboyant, localizada na Rua Ribeira, na zona leste de Porto Velho.

A intervenção policial ocorreu durante o patrulhamento ostensivo da Operação Maximus. Na abordagem inicial, os policiais encontraram porções de maconha e a quantia de R$ 100 em espécie com os suspeitos. Durante a entrevista no local, as equipes identificaram a existência de um esquema organizado para a comercialização de entorpecentes, com divisão de tarefas entre os integrantes e recebimento de valores mediante transferências via PIX.

Em varredura realizada na área pública, os militares localizaram um recipiente escondido sob uma lixeira contendo 10 porções de cocaína e 10 de maconha. Dando continuidade à ação, um dos abordados indicou um segundo ponto de armazenamento em sua residência, onde foram encontradas mais 20 porções de cocaína e 48 de maconha escondidas na viga do telhado da varanda.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de 88 porções de entorpecentes (30 de cocaína e 58 de maconha), três aparelhos celulares, uma motocicleta Yamaha Factor 125 e um capacete. Os três adultos foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas, enquanto o adolescente apreendido foi apresentado na Central de Polícia acompanhado por sua mãe.