Denarc prende jovem com mais de 100 porções de drogas na zona sul

Por pvhnoticias.com

Publicada em 04/11/2026 às 09h30

Um homem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (3), durante uma ação de policiais do Departamento de Narcóticos (DENARC), no bairro Cohab, zona sul de Porto Velho. A operação resultou na apreensão de mais de 100 porções de skunk, além de aproximadamente 800 gramas de cocaína.

A ação ocorreu durante as operações Narke e Protetor das Fronteiras, após uma denúncia anônima informar que o suspeito estaria atuando no tráfico de drogas e abastecendo diversos pontos de venda de entorpecentes na zona sul da capital.

Após investigações, os policiais passaram a monitorar o suspeito. Nesta terça-feira, as equipes realizaram a abordagem no momento em que ele saía do apartamento, supostamente para fazer mais uma entrega de drogas. Durante a revista pessoal, foram encontradas três porções de cocaína.

Na sequência, os policiais seguiram até o imóvel vinculado ao investigado, localizado na rua Baobá, onde encontraram o restante dos entorpecentes escondido dentro de uma geladeira.

No local, foram apreendidas 102 porções de skunk, aproximadamente meio quilo da mesma droga, 23 porções de cocaína e outras quatro porções maiores do entorpecente, que pesaram cerca de 300 gramas.

Além das drogas, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 500 em dinheiro e uma motocicleta que, segundo as investigações, era utilizada pelo suspeito para realizar as entregas.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à sede do DENARC, juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.