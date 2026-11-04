Dr. Luís do Hospital faz balanço do mandato e projeta­­ prioridades para 2027

Por Diana Braga

Publicada em 04/11/2026 às 09h13

Com mais de R$ 70 milhões em recursos destinados aos municípios de Rondônia e mais de 30 leis aprovadas de sua autoria, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital (Novo) encerra seu primeiro mandato com um balanço das ações desenvolvidas em diferentes regiões do estado. Reeleito para mais quatro anos na Assembleia Legislativa, o parlamentar destacou os resultados alcançados e apresentou suas perspectivas para a próxima legislatura durante entrevista ao apresentador Augusto José, no programa Balanço Geral da SIC TV, nesta terça-feira (3), em Porto Velho.

Ao longo dos últimos quatro anos, o deputado concentrou sua atuação em áreas essenciais, como saúde, agricultura, educação e infraestrutura, por meio da destinação de recursos, apresentação de projetos de lei e apoio a iniciativas voltadas ao desenvolvimento dos municípios.

Na Assembleia Legislativa, presidiu a Comissão de Agropecuária e Política Rural durante o primeiro biênio e, posteriormente, assumiu a presidência da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, ampliando sua participação nas discussões sobre políticas públicas e melhorias no atendimento à população.

Durante a entrevista, Dr. Luís do Hospital ressaltou que a proximidade com as comunidades tem sido uma das principais características de seu trabalho parlamentar.

“O importante é ouvir as pessoas, é ter realmente o diálogo com elas, ir até o bairro, ir até a escola, ir até os hospitais para ouvir as pessoas que precisam”, afirmou.

Planejamento para o novo mandato

Com o início da nova legislatura, em fevereiro de 2027, o deputado pretende dar continuidade aos projetos em andamento e ampliar as ações voltadas às necessidades dos municípios rondonienses.

Entre os objetivos está a participação em uma comissão permanente da Assembleia Legislativa. O parlamentar informou que não pretende integrar a próxima Mesa Diretora, cuja eleição está prevista para 1º de fevereiro, e que já trabalha para assumir novas responsabilidades no Legislativo.

“Nós pleiteamos uma comissão e estamos trabalhando para que isso possa acontecer”, declarou.

Segundo ele, a experiência adquirida durante o primeiro mandato permitirá aprimorar a atuação parlamentar, especialmente no acompanhamento das demandas municipais e na construção de políticas públicas.

O deputado também destacou a importância da responsabilidade e da transparência no exercício do mandato, defendendo compromissos compatíveis com as possibilidades de atuação do parlamentar.

“Na política, nós temos que ter responsabilidade. Por isso que, às vezes, a política não tem credibilidade, porque as pessoas prometem muitas coisas, geram uma expectativa e acabam frustrando a população”, pontuou.

Perspectivas para Rondônia

Ao comentar o cenário político para 2027, Dr. Luís do Hospital manifestou confiança no trabalho do governador eleito Marcos Rogério (PL) e destacou a importância da atuação conjunta entre os poderes para atender às demandas do estado.

Na avaliação do parlamentar, áreas como saúde, infraestrutura, educação e assistência social deverão permanecer entre as prioridades, acompanhadas de iniciativas que contribuam para o desenvolvimento econômico e a geração de oportunidades.

“Nós temos um desafio grande, mas temos que trabalhar, gerar emprego e gerar renda”, ressaltou.

Reeleito com 20.718 votos, Dr. Luís do Hospital reafirmou seu compromisso de manter uma atuação próxima da população, com diálogo permanente com as lideranças municipais, associações e comunidades.

Para o deputado, o novo mandato representa a oportunidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido e ampliar os resultados em benefício dos rondonienses.