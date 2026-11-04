Rondônia encerra Jogos da Juventude 2026 com quatro medalhas em três modalidades

Por Ananda Carvalho

Publicada em 04/11/2026 às 09h08

A delegação de Rondônia encerrou sua participação nos Jogos da Juventude 2026, realizados em Foz do Iguaçu, no Paraná, com quatro medalhas conquistadas em três modalidades esportivas. O resultado reúne uma medalha de ouro, uma de prata e duas de bronze, alcançadas por estudantes-atletas durante as competições nacionais.

O principal destaque foi o ouro conquistado por Mahdi Habibi, de 15 anos, estudante da Escola Gonçalves Dias, de Ji-Paraná, na modalidade wrestling (também conhecido como luta olímpica). A medalha de prata ficou com Guilherme dos Santos, de 16 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor João Bento da Costa, de Porto Velho, no triatlo. Já Felipe Souza, de 16 anos, estudante do Colégio Militar Dom Pedro II, também da Capital, conquistou duas medalhas de bronze no ciclismo, nas provas de velocidade e resistência.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados demonstram o potencial dos estudantes-atletas e a importância de incentivar o esporte nas escolas. “Mais do que as medalhas, essas experiências contribuem para a formação dos jovens, incentivam a disciplina e mostram que, com oportunidades e dedicação, nossos talentos podem alcançar grandes conquistas”, salientou.

O chefe da delegação e gerente de esporte escolar da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Marcelo Araújo, destacou o empenho dos estudantes e o trabalho realizado pelas equipes técnicas durante a competição. “Encerramos essa participação com um saldo positivo, não apenas pelas quatro medalhas, mas também pela experiência proporcionada aos estudantes. Foram dias de dedicação, superação e integração. Cada atleta que representou Rondônia teve sua importância nessa conquista coletiva.”

O principal destaque foi o ouro conquistado por Mahdi Habibi, de 15 anos, estudante da Escola Gonçalves Dias

De acordo com o titular da Coordenação de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar (Cefacee), Alan Raniere, “o esporte escolar vai muito além dos resultados. É um espaço de aprendizado, disciplina, convivência e desenvolvimento de habilidades. A participação em uma competição nacional permite que esses jovens vivenciem novas experiências e levem consigo aprendizados que contribuem para a formação dentro e fora das quadras”, evidenciou.

Segundo o estudante Nicolas Guimarães, de Ji-Paraná, integrante da equipe de vôlei de praia de Rondônia, a participação nos Jogos da Juventude também representa um momento de despedida. Em seu último ano na competição, o atleta enfatizou o significado da trajetória construída ao longo dos jogos. “É uma sensação diferente saber que este é meu último ano. Vou sentir muita falta dos Jogos da Juventude, dos amigos que fiz, das competições e de toda a experiência que vivi aqui. São momentos que vou levar para a vida.”

DELEGAÇÃO RONDONIENSE

A delegação rondoniense contou com 197 integrantes, entre estudantes-atletas, técnicos e equipe de apoio, e participou de diversas modalidades ao longo da programação. A Seduc foi responsável pela logística de deslocamento dos integrantes até o local da competição, incluindo passagens aéreas de ida e volta, hospedagem e alimentação durante o período de permanência em Foz do Iguaçu. No Paraná, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) assumiu as despesas da delegação.

Os Jogos da Juventude são uma das principais competições do calendário esportivo estudantil nacional e reúnem jovens atletas de diferentes estados brasileiros, proporcionando intercâmbio esportivo e oportunidades de desenvolvimento para estudantes.