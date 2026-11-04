Projeto desenvolvido em Guajará-Mirim valoriza a cultura dos povos originários, fortalece o turismo regional

Por Guajará Noticias

Publicada em 04/11/2026 às 08h46

O município de Guajará-Mirim, em Rondônia, segue fortalecendo o etnoturismo como alternativa de valorização cultural e desenvolvimento turístico. No último sábado, 31 de outubro de 2026, a Aldeia Indígena Lage Velho recebeu mais um grupo de visitantes interessados em conhecer as tradições, os costumes e as belezas naturais da região.

A iniciativa conta com o incentivo do vice-prefeito Ricardo Lira Maia, o Ricardinho, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, sob a responsabilidade do secretário Lúcio Jorge, e com o apoio do prefeito Fábio Garcia de Oliveira, o Netinho.

A Aldeia Lage Velho tornou-se um dos principais pontos de realização das atividades de etnoturismo, proporcionando aos visitantes experiências de contato com a cultura indígena, apresentações tradicionais e conhecimento sobre a relação dos povos originários com a natureza.

Entre os atrativos estão as cachoeiras, as paisagens naturais e os espaços de importância cultural para a comunidade, incluindo a chamada Ilha do Acasalamento, local associado às tradições e à memória dos indígenas.

Em entrevista ao Guajará Notícias, o vice-prefeito Ricardinho comemorou os resultados de mais uma edição e destacou a satisfação de acompanhar o crescimento do projeto, especialmente pela oportunidade de promover a valorização dos conhecimentos e das tradições ancestrais.

Segundo Ricardo Maia, a participação de turistas vem aumentando a cada edição, com visitantes de diferentes municípios de Rondônia e de outros estados. Nesta última programação, um turista do Rio Grande do Sul esteve presente e, conforme relatou o vice-prefeito, ficou impressionado com as experiências culturais e as belezas naturais encontradas na comunidade.

O etnoturismo representa uma oportunidade de fortalecer a identidade cultural dos povos indígenas, incentivar o turismo sustentável e ampliar a visibilidade das potencialidades naturais e culturais de Guajará-Mirim, respeitando o protagonismo das comunidades originárias.

Ao finalizar, Ricardinho anunciou que uma nova edição do etnoturismo está prevista para novembro de 2026, demonstrando a continuidade das atividades voltadas à promoção turística do município.

Os interessados em participar das próximas visitas poderão acompanhar as informações e a divulgação das programações pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram.