PM prende casal acusado de furto e recupera duas motocicletas

Por O Minuto Notícia

Publicada em 04/11/2026 às 09h00

Luciane Rodrigues e Felipe Henrique foram localizados pela Polícia Militar no bairro Village do Sol. Segundo o sargento De Goes, a mulher utilizava tornozeleira eletrônica e o homem tentou se esconder debaixo de roupas para escapar da abordagem policial.

A Polícia Militar de Cacoal, prendeu dois suspeitos de envolvimento em um furto ocorrido em uma loja de materiais de construção no bairro Greenville. Os envolvidos foram identificados como Luciane e Felipe. Durante as diligências, os policiais conseguiram recuperar duas motocicletas Honda Biz e localizar diversos objetos apontados como produtos de furto.

O crime ocorreu na madrugada de 26 de outubro de 2026, quando criminosos arrombaram a porta do estabelecimento comercial e levaram uma Honda Biz 125 preta, aproximadamente 700 metros de fios elétricos, distribuídos em sete volumes de 100 metros, além de duas ferramentas.

Segundo informações repassadas pelo sargento De Góes, da Polícia Militar, imagens de câmeras de segurança permitiram identificar que duas pessoas chegaram ao estabelecimento por volta das 4 horas da madrugada, utilizando uma Honda Biz vermelha. As gravações mostraram que uma mulher estava na garupa da motocicleta.

Com o apoio do sargento Graciano, os policiais iniciaram o levantamento de informações para identificar os envolvidos e localizar os objetos furtados.

Durante as investigações, denúncias indicaram que um casal estaria circulando pelo bairro Village do Sol utilizando uma motocicleta com características semelhantes às relacionadas ao crime.

Nesta terça-feira, 3 de novembro, os militares foram até uma residência localizada na rua José Barbosa da Silva, no bairro Village do Sol, onde encontraram uma adolescente que informou que sua mãe e o companheiro não estavam no imóvel.

Posteriormente, os policiais receberam novas informações de que um casal havia sido visto transitando pelo bairro Jardim Saúde, em direção ao Village do Sol, utilizando uma Honda Biz preta semelhante à furtada.

As equipes retornaram ao endereço e conseguiram localizar a motocicleta.

Durante a abordagem, os policiais encontraram Luciane Rodrigues na residência. Conforme o relato do sargento Degóis, a mulher teria admitido participação no furto ocorrido no estabelecimento comercial.

O companheiro dela, Felipe Henrique, foi localizado escondido dentro de um quarto, debaixo de uma quantidade de roupas, numa aparente tentativa de evitar a abordagem policial.

Na residência, os militares também localizaram outros materiais suspeitos de origem ilícita, incluindo duas botijas de gás, uma lavadora e utensílios diversos.

Ao ser questionado sobre a Honda Biz vermelha utilizada na ação registrada pelas câmeras de segurança, Felipe teria informado que o veículo também era produto de furto e estava guardado em outro imóvel, localizado na avenida 2 de Junho.

Outro detalhe destacado pelo sargento Degóis foi que Luciane utilizava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem.

Os policiais seguiram até o endereço indicado e conseguiram recuperar a segunda motocicleta.

Segundo o policial, os dois suspeitos já possuem registros anteriores de envolvimento com ocorrências policiais.

O militar ressaltou que o trabalho de levantamento de informações, aliado às denúncias recebidas, foi fundamental para o resultado da operação.

Luciane e Felipe foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Cacoal

As duas motocicletas e os demais materiais recolhidos foram encaminhados para os procedimentos policiais.

Luciane e Felipe foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Cacoal, onde ficaram à disposição da autoridade policial para as providências legais.