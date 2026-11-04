BOPE realiza Estágio de Primeiro Interventor em Crises Policiais no 4º Batalhão da PM

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 04/11/2026 às 08h54

Teve início nas dependências do 4º Batalhão de Polícia Militar de Cacoal, Estágio de Primeiro Interventor em Crises Policiais, capacitação promovida pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

Conforme apurou a reportagem do site, o treinamento estende-se até o dia 5 de novembro e contempla vagas destinadas a policiais militares e integrantes de diversas instituições de segurança pública.

A iniciativa busca promover a integração entre os órgãos e o aprimoramento técnico contínuo dos profissionais.

O estágio tem como foco principal qualificar os agentes para a atuação inicial em ocorrências críticas e de alta complexidade. Durante o curso, os participantes desenvolvem habilidades cruciais para a avaliação rápida de cenários, tomada de decisões sob pressão e gerenciamento tático de crises.

A realização das atividades na sede do 4º BPM reforça o compromisso da corporação com a qualificação continuada de seu efetivo, garantindo uma resposta rápida, técnica e integrada no atendimento a ocorrências de risco em todo o estado.