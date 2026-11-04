Jovem é preso suspeito por tráfico de drogas em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 04/11/2026 às 08h50

Um esquema suspeito de tráfico de drogas que funcionava praticamente como um serviço de entrega em domicílio foi descoberto durante uma ação policial em Ji-Paraná. O cliente fazia o pedido, a entrega era combinada pelo celular e a mercadoria chegava de motocicleta. Só que, desta vez, a polícia entrou no caminho.

O principal suspeito, identificado como Nicolas, foi surpreendido pelos policiais enquanto circulava em uma Honda Biz vermelha. A abordagem aconteceu depois que informações recebidas pelas autoridades levaram uma equipe de inteligência a investigar a movimentação.

Na revista, os policiais encontraram uma porção de substância semelhante à cocaína. A partir daí, o que seria apenas uma abordagem policial ganhou novos desdobramentos.

Segundo informações da ocorrência, Nicolas teria contado que fazia entregas de drogas e que mantinha outras porções guardadas em casa. Uma das encomendas teria como destino a região próxima ao rio, no centro da cidade.

Um possível comprador, ao notar a chegada da viatura, saiu correndo e conseguiu fugir antes de ser abordado.

Com novas informações em mãos, os policiais seguiram até uma residência na Rua Toledo. A entrada foi autorizada pela mãe do suspeito e, durante as buscas no quarto, os agentes encontraram mais entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas 22 porções de crack, cerca de 36 gramas de cocaína, R$ 360 em espécie, um telefone celular e a motocicleta Honda Biz vermelha. A estimativa inicial é de que as drogas somassem aproximadamente R$ 3,5 mil.

O telefone também foi apreendido por suspeita de ser utilizado para receber encomendas e combinar os pontos de entrega.

Nicolas foi preso e conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com todo o material apreendido, para as providências cabíveis.

Agora, as autoridades deverão apurar se o suspeito agia sozinho ou se havia outras pessoas envolvidas no fornecimento e na distribuição dos entorpecentes.