Polícia Civil prende condenado por tráfico de drogas e outros crimes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/11/2026 às 14h10

Um homem identificado pelas iniciais A. C. S. S., condenado a 10 anos de reclusão em regime fechado por crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação e posse ilegal de arma, foi encaminhado ao presídio municipal de Cacoal após ser preso pela Polícia Civil de Rondônia.

A prisão ocorreu na quinta-feira (5), em Ministro Andreazza, durante o cumprimento de um mandado judicial definitivo. A operação foi realizada por agentes da 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, responsáveis pela localização e captura do condenado, que estava foragido da Justiça.

A ordem judicial está relacionada a infrações previstas na legislação de entorpecentes e no Estatuto do Desarmamento. Após a abordagem, o homem passou pelos procedimentos policiais e foi recolhido à unidade prisional de Cacoal, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Em comunicado sobre a ocorrência, a Polícia Civil destacou a importância do cumprimento das determinações judiciais e da participação da população no enfrentamento à criminalidade.

Denúncias podem ser encaminhadas anonimamente pelo WhatsApp (69) 3216-8940 ou pelo telefone 197. Conforme a instituição, o sigilo das informações é garantido.