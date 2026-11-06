Prefeitura trabalha a todo vapor na montagem da estrutura para os shows da dupla Canção e Louvor (06) e do grupo Colo de Deus (07)

Por Assessoria

Publicada em 06/11/2026 às 14h26

Nesta quinta-feira (05), às 19h, será acionada a iluminação natalina na Praça Sebastião Dias de Almeida, na Avenida Dom Pedro I, no Setor 05, e na Praça da Baixada, no Setor 03.

Na noite de sexta-feira (06), o público irá prestigiar apresentações musicais das igrejas Assembleia de Deus, Batista da Bênção e Presbiteriana Renovada. Logo após, a dupla gospel Canção e Louvor traz um show repleto de hinos de sucesso nacional, como “Eu Cuido de Ti”, “Calmaria” e “Rei e Santo”.

No sábado (07), a programação começa com a celebração da Santa Missa, seguida por uma apresentação do grupo de Renovação Carismática Católica da Paróquia São João Batista. Fechando a noite com chave de ouro, o grupo Colo de Deus irá tocar seus grandes sucessos de adoração e oração, como “Yeshua”, “Cheiro de Rosas” e “Casa de Maria”.

O prefeito Jeverson Lima lembrou que, nos dois dias, as apresentações começam às 19h, no estádio municipal Leal Chapelão. “Convido as famílias de Jaru e região para celebrarem os 45 anos de nossa amada cidade nestes momentos de muita fé e gratidão por todas as bênçãos recebidas”, disse.