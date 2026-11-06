Terremoto de magnitude 6,1 atinge região próxima a Tóquio, no Japão

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 06/11/2026 às 15h14

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu uma região próxima de Tóquio, no Japão, nesta sexta-feira (6), segundo autoridades japonesas. Não foi emitido alerta de tsunami, e o tremor foi classificado como verde na escala Pager, ou seja, com baixo risco de mortes e perdas econômicas.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o tremor ocorreu a pouca profundidade, às 19h39 (horário local), no mar perto da região de Kanto. Não há registros de feridos ou estruturas afetadas.

Ao todo, 18 províncias, entre elas Fukushima, Miyagi e Kanagawa, e 537 municípios sentiram os tremores.

Sem alerta de tsunami, é esperado apenas uma pequena variação no nível do mar e sem risco de danos, segundo a agência meteorológica.

O Japão está entre os países com maior atividade sísmica do mundo por estar localizado no Anel de Fogo do Pacífico, faixa que concentra intensa atividade tectônica. Cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6 ou superior registrados no planeta ocorrem no país.

Em julho deste ano, um terremoto de magnitude 7 atingiu a província de Kumamoto, no sudoeste do país, e matou 35 pessoas. A atividade sísmica causou danos significativos na província de Kumamoto, danificando casas e pontes, provocando incêndios e deixando milhares de pessoas sem eletricidade e água.

Os danos causados pelo tremor se destacaram pela forma como atingiu um shopping da rede Aeon, que foi parcialmente destruído e deixou ao menos sete mortos, e uma fábrica de papel na região, onde nove corpos foram recuperados.

Em 2016, outro grande terremoto em Kumamoto também danificou milhares de edifícios, incluindo o castelo da cidade, um dos principais pontos turísticos.