Candidatos devem ficar atentos aos horários do Enem 2026 em Rondônia; portões fecham ao meio-dia
Por Isabelly Rodrigues
Publicada em 06/11/2026 às 16h01
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Os candidatos de Rondônia que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 devem ficar atentos aos horários de aplicação das provas nos domingos (8) e (15) de novembro. Devido a diferença de uma hora a menos em relação ao horário de Brasília, os portões dos locais de prova serão abertos às 11h e fechados pontualmente às 12h, no horário de Rondônia. O início do exame está previsto para às 12h30.

Rondônia contabiliza mais de 43 mil inscritos no exame. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, com encerramento às 18h. Já no segundo domingo, os candidatos responderão às questões de Ciências da Natureza e Matemática, com término previsto para as 17h30.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca a importância do Enem como oportunidade de acesso ao ensino superior e de continuidade da formação acadêmica dos estudantes, ampliando as possibilidades de ingresso em instituições públicas e privadas.

O titular da Seduc, Alisson Maia reforça a orientação para que os participantes confiram antecipadamente o local de prova e organizem o deslocamento, considerando os horários praticados em Rondônia. “A atenção ao fechamento dos portões é fundamental, pois não será permitida a entrada após as 12h”.

Os candidatos devem observar que, no domingo (8), a prova começa às 12h30 e termina às 18h. No domingo (15), o início também será às 12h30, mas o encerramento ocorrerá às 17h30. Em ambos os dias, a abertura dos portões será às 11h e o fechamento, às 12h, sempre pelo horário local.

Os participantes também devem consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante, para verificar o endereço exato do local de aplicação das provas e planejar o deslocamento com antecedência.

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