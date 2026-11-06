Prefeitura garante ônibus gratuitos para candidatos do Enem em Porto Velho

Os estudantes que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 em Porto Velho terão transporte coletivo gratuito nos dois domingos de aplicação das provas, dias 8 e 15 de novembro. A medida é garantida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), com o objetivo de facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais do exame.
A gratuidade está prevista na Lei Municipal nº 2.996 e será disponibilizada aos participantes mediante apresentação dos documentos exigidos. A operação do transporte coletivo, realizada pela concessionária JTP Transportes, contará com frota equivalente à utilizada aos sábados, ampliando a oferta de veículos em relação à programação habitual de domingo.
No primeiro dia de prova, 8 de novembro, os candidatos poderão utilizar os ônibus gratuitamente das 8h às 20h. Já no segundo domingo, 15 de novembro, o benefício estará disponível das 8h às 19h30.
O prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa busca garantir que o transporte não seja um obstáculo para os estudantes que desejam ingressar no ensino superior.
Léo Moraes reforçou que o transporte gratuito facilita o acesso dos estudantes aos locais de prova do Enem
“Sabemos da importância do Enem para o futuro de milhares de jovens. Garantir o transporte gratuito é uma forma de apoiar esses estudantes e permitir que cheguem aos locais de prova com mais tranquilidade. Nosso compromisso é facilitar o acesso à educação e às oportunidades”.
A gratuidade permite que os candidatos utilizem o transporte coletivo durante os horários estabelecidos, sem custos com as passagens nos dias de aplicação do exame.
COMO UTILIZAR O BENEFÍCIO
Para ter acesso à gratuidade, o candidato deverá apresentar o cartão de inscrição do Enem, com a informação do local de prova, e um documento oficial de identificação com foto.
A concessionária responsável pelo transporte coletivo já orientou seus colaboradores para facilitar o embarque dos participantes e garantir o cumprimento do benefício durante os horários estabelecidos.
A recomendação é que os estudantes consultem antecipadamente o endereço do local de prova, verifiquem os itinerários disponíveis e organizem o deslocamento com antecedência, evitando atrasos e imprevistos.
FISCALIZAÇÃO E MOBILIDADE
Equipes da Semtran também fiscalizarão o trânsito e prestarão apoio próximo aos locais de prova
Além da operação especial do transporte coletivo, equipes de fiscalização da Semtran estarão mobilizadas para acompanhar a circulação de veículos e prestar suporte nas imediações dos locais de aplicação do exame.
O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, explicou que o planejamento envolve o reforço na oferta de ônibus e o acompanhamento do trânsito nos pontos de prova.
“Organizamos a operação do transporte coletivo com frota equivalente à de sábado e equipes de fiscalização acompanhando o trânsito nos locais de prova. A orientação é que os estudantes se programem, saiam de casa com antecedência e levem os documentos necessários para utilizar a gratuidade”.
FIQUE ATENTO AOS HORÁRIOS
A gratuidade do transporte coletivo para os participantes do Enem será disponibilizada nos seguintes períodos:
Domingo, 8 de novembro: das 8h às 20h.
Domingo, 15 de novembro: das 8h às 19h30.
Para embarcar gratuitamente, é obrigatória a apresentação do cartão de inscrição do Enem, com a indicação do local de prova, e de um documento oficial com foto.
A Prefeitura de Porto Velho reforça a importância do planejamento antecipado e deseja uma boa prova a todos os participantes.
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