SAMU mobiliza todo o efetivo e cinco viaturas em simulado de emergência na BR-364

Por Natália Pessoa

Publicada em 06/11/2026 às 14h58

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Ji-Paraná participou, nesta quinta-feira (5), de um simulado de acidente envolvendo produtos perigosos na BR-364. Com todo o efetivo e cinco viaturas, o serviço municipal integrou o treinamento voltado ao atendimento de vítimas e à atuação conjunta em situações de risco.

A atividade foi realizada no km 3 do Contorno de Ji-Paraná, no sentido Leste. Durante o exercício, as equipes colocaram em prática procedimentos de atendimento pré-hospitalar e de segurança, considerando os riscos de uma ocorrência com produtos perigosos.

Para o SAMU, a participação permite testar os protocolos de atendimento e aperfeiçoar a comunicação com as demais instituições. O objetivo é preparar os profissionais para uma resposta mais rápida, segura e coordenada em emergências reais.

A Defesa Civil também participou da ação, que reuniu equipes de saúde, forças de segurança e órgãos ambientais. A integração entre os serviços é fundamental em ocorrências que exigem, ao mesmo tempo, socorro às vítimas, proteção das equipes e controle de possíveis impactos ambientais.

Promovido pela concessionária Nova 364, o simulado contou ainda com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros, o Ibama, a Sedam, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e demais parceiros.