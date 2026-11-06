Tratamento gratuito oferece acompanhamento e medicamentos para quem deseja parar de fumar

Por Helen Paiva

Publicada em 06/11/2026 às 15h53

Quem deseja parar de fumar pode contar com tratamento gratuito oferecido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). O serviço está disponível nas unidades de saúde das zonas urbana e rural e oferece acompanhamento profissional, atendimento individual ou em grupo e medicamentos, quando necessários.

Para iniciar o tratamento, o cidadão deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, informar que deseja parar de fumar e realizar o cadastro. A partir desse primeiro contato, a equipe realiza uma avaliação para identificar o grau de dependência da nicotina e definir a estratégia de acompanhamento mais adequada às necessidades do paciente.

TRATAMENTO INDIVIDUAL OU EM GRUPO

O tratamento é realizado de acordo com as necessidades de cada pessoa. O acompanhamento pode acontecer individualmente, com médico ou enfermeiro, ou por meio de encontros em grupo, nos quais são desenvolvidas atividades e orientações para auxiliar os participantes a lidar com a dependência da nicotina.

A participação nos grupos não é obrigatória. Quem prefere um atendimento individual também pode receber assistência profissional, conforme a avaliação da equipe de saúde.

Durante o acompanhamento, os profissionais avaliam a evolução de cada paciente e identificam a necessidade de outras medidas para auxiliar no processo de parar de fumar.

MEDICAMENTOS GRATUITOS

Além do acompanhamento profissional, a rede municipal disponibiliza gratuitamente medicamentos que podem auxiliar no tratamento, como adesivos e gomas de nicotina, além da bupropiona.

O uso desses medicamentos depende de avaliação clínica e, quando indicado, deve ser acompanhado por profissionais de saúde. Nem todos os pacientes precisam de medicamentos, e o tratamento considera as condições e necessidades individuais.

O acompanhamento também inclui orientações para lidar com a vontade de fumar e prevenir recaídas, podendo se estender por aproximadamente um ano, conforme a evolução de cada paciente.

ACESSO AO SERVIÇO

Com profissionais capacitados nas unidades de saúde das zonas urbana e rural, o município busca oferecer atendimento próximo da população, permitindo que os usuários procurem assistência na própria região onde moram.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de manter os serviços de saúde acessíveis à população.

“Queremos uma saúde cada vez mais próxima das pessoas, com serviços gratuitos e acessíveis para quem precisa”, afirmou o prefeito.

A oferta do tratamento nas unidades de saúde permite que os moradores busquem orientação e recebam acompanhamento profissional durante o processo de parar de fumar, sem a necessidade de recorrer exclusivamente a serviços particulares.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, a oferta do serviço facilita o acesso da população ao acompanhamento necessário.

“Nosso objetivo é que a população encontre nas unidades de saúde o apoio necessário para iniciar e continuar o tratamento”, ressaltou a secretária.

O acompanhamento contínuo é importante porque parar de fumar pode envolver dificuldades relacionadas à dependência da nicotina. Durante o tratamento, os profissionais podem orientar os pacientes sobre como lidar com esses desafios e ajustar as estratégias adotadas.

A referência técnica municipal do Programa de Controle do Tabagismo, Gilmara Magalhães, destacou que as equipes estão preparadas para acolher os moradores interessados em abandonar o cigarro.

“Atualmente, todas as nossas unidades de saúde, tanto urbanas quanto rurais, estão capacitadas para acolher e realizar o tratamento dos usuários que desejam parar de fumar”, destacou Gilmara.

Para iniciar o acompanhamento, o cidadão deve procurar a unidade de saúde mais próxima de casa e manifestar interesse em parar de fumar. A equipe responsável realizará o acolhimento, avaliará suas necessidades e fornecerá as orientações para o início do tratamento.

O atendimento é gratuito e oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).