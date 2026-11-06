Campanha Vacinação sem Fronteira leva proteção a áreas remotas e ribeirinhas de Rondônia

Por Andréia Fortini

Publicada em 06/11/2026 às 15h56

As equipes da 5ª edição da Campanha Vacinação sem Fronteira enfrentam trechos de difícil acesso e navegando longas distâncias para garantir que a imunização alcance comunidades na fronteira com a Bolívia

A 5ª edição da Campanha Vacinação sem Fronteira, realizada pelo governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), em parceria com os municípios, tem como foco ampliar a cobertura vacinal em áreas rurais, urbanas, ribeirinhas e fronteiriças, contemplando municípios estratégicos como Pimenteiras do Oeste.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância do atendimento à população mais distante. “Nossa prioridade é não deixar nenhum rondoniense desassistido. A campanha garante que o poder público chegue junto de quem mais precisa, consolidando a saúde em todo o estado e nas faixas de fronteira.”

CONE SUL

Em Pimenteiras do Oeste, as equipes navegam pelo rio Guaporé para alcançar comunidades ribeirinhas e os povoados de Cafetal e Remanso, em território boliviano, onde vivem muitos brasileiros trabalhando no garimpo. A atuação rápida é fundamental para conter o surto ativo de sarampo na região vizinha e evitar a reintrodução do vírus no estado.

Para o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, a logística é intensa para assegurar a proteção. “As equipes enfrentam desafios geográficos para levar as doses com segurança até as áreas de fronteira, garantindo o bloqueio epidemiológico rigoroso.”

A indígena Nice Moreno do povo Guarassugw E aproveitou a visita da equipe para atualizar o cartão de vacina

TERRITÓRIOS INDÍGENAS

Nas terras indígenas do município, como a do povo Guarassugw E às margens do rio Guaporé, a situação vacinal encontra-se mais controlada devido ao acompanhamento contínuo.

A moradora e liderança indígena Nice Moreno expressou gratidão ao receber os profissionais em sua comunidade. “Agradecemos muito à equipe por vir até a nossa aldeia porque, nem sempre conseguimos ir ao local de atendimento. Receber as vacinas aqui em casa traz proteção para nossas famílias.”

BUSCA ATIVA

A logística e o trabalho de busca ativa garantem a imunização completa das populações tradicionais e dos trabalhadores da fronteira.

A coordenadora de imunização de Pimenteiras do Oeste, Andrezza dos Santos, ressaltou o empenho das equipes de campo. “Nossa missão é atualizar o esquema vacinal contra o sarampo e outras doenças. Saber que estamos protegendo, tanto nossas comunidades indígenas quanto os brasileiros no garimpo nos motiva diariamente.”

VACINAÇÃO SEM FRONTEIRA

A campanha reforça que imunizar é um ato de responsabilidade que salva vidas, atendendo todas as idades, de crianças a idosos, disponibilizando vacinas de rotina e de campanha nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e diretamente nas casas. A população deve procurar a unidade mais próxima portando o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a caderneta de vacinação.