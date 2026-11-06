Irmão de Zé Felipe diz que família não apoia volta com Virginia

Por IG

Publicada em 06/11/2026 às 15h40

A possibilidade de uma reconciliação entre Zé Felipe e Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais, mas a família do cantor não alimenta as expectativas dos fãs. Em entrevista, Matheus Vargas, irmão do sertanejo, explicou por que os familiares evitam incentivar uma possível volta do ex-casal.

Em conversa com o programa Jornal dos Famosos, o filho de Leonardo explicou que os dois construíram uma relação mais tranquila após o fim do casamento.

“Nesse assunto, a gente não brinca porque sabe da verdade. A gente sabe que os dois ficaram, graças a Deus, com aquela relação de bons pais divorciados, sabe? Que tem aquela amizade que às vezes fica até mais leve?”, afirmou Matheus.

O cantor ressaltou que, por conviver com os dois, percebe que a relação atual é mais amigável. Matheus explicou como enxerga a dinâmica entre os ex-companheiros, sem anunciar qualquer decisão do casal.

Apesar de deixar claro por que a família não costuma alimentar os rumores, ele reconheceu que entende os admiradores que torcem pela volta do casal. O irmão de Zé Felipe também elogiou a aparência dos dois juntos e brincou sobre os três filhos que tiveram durante o relacionamento.

Eu, que sou da família, fico com essa impressão, de que ficou uma coisa mais amigável, uma coisa leve, mas entendo demais a galera que fica ‘shippando’, porque eu também acho um casal bonito demaisMatheus Vargas, irmão de Zé Felipe.

Na sequência, o cantor fez uma brincadeira sobre os filhos de Virginia e Zé Felipe: “Que, inclusive, sabe fazer filho igual ninguém. Tem três meninos bem feitinhos”.

Por que os rumores de reconciliação voltaram?

Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, mas mantiveram contato por causa dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A convivência entre os dois e as interações públicas recentes voltaram a despertar especulações sobre uma possível reaproximação amorosa.

Entre os episódios que chamaram a atenção dos seguidores estão uma publicação em que Virginia compartilhou um áudio enviado pelo ex-marido e uma ligação na qual ele pediu que ela trocasse a foto de perfil do Instagram.

As interações foram interpretadas por parte do público como sinais de proximidade, mas não confirmam uma retomada do relacionamento.

Virginia ficou solteira após o fim do relacionamento com o jogador Vini Jr., enquanto Zé Felipe também encerrou um relacionamento posterior ao casamento.