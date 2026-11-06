Homens tentam embarcar em voo com 3 mil tarântulas escondidas em meias

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 06/11/2026 às 15h24

Mais de 3 mil tarântulas foram apreendidas num aeroporto de Lima, no Peru. De acordo com informações do The Guardian, as aranhas seriam levadas para a Alemanha.

As tarântulas estavam escondidas dentro de meias sujas, guardadas em três malas transportadas por dois alemães e um cidadão polaco, informou o Serviço Nacional de Florestas e Vida Selvagem (SERFOR) à Agence France-Presse, esta quinta-feira (5).

A descoberta foi depois de os agentes aeroportuários terem detectado um movimento invulgar dentro da bagagem, durante uma inspeção aduaneira de rotina no aeroporto internacional Jorge Chávez.

Segundo as autoridades, os aracnídeos podem ser vendidos, na Europa, por um preço base de 500 euros (cerca R$ 2,7 mil), o que significa que os três suspeitos poderiam lucrar mais de 1,5 milhões (quase R$ 8 milhões) com a quantidade de aranhas que tinha na sua posse.

As tarântulas eram provenientes de várias regiões do Peru e foram encontrados em diferentes fases de desenvolvimento, desde ovos e recém-nascidos até adultos.