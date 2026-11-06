São Miguel do Guaporé realiza Dia D de vacinação antirrábica neste sábado

Por CACOAL NOTICIAS

Publicada em 06/11/2026 às 14h30

A Prefeitura de São Miguel do Guaporé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), realiza neste sábado, dia 07 de novembro de 2026, o Dia D de Vacinação Antirrábica voltado para cães e gatos na zona urbana do município. A ação ocorre das 08h00 às 15h00, com o objetivo de imunizar os animais e prevenir a propagação da raiva, considerada uma doença grave.

De acordo com as informações divulgadas pela administração municipal, a vacinação será realizada pelos agentes de endemias da SEMSAU. A campanha destaca que a aplicação é segura, gratuita e eficaz para proteger tanto os animais de estimação quanto as famílias da comunidade.

Para facilitar o acesso dos moradores da região urbana de São Miguel do Guaporé, a organização definiu três pontos estratégicos de atendimento:

1. Praça dos Três Poderes, localizada em frente ao Fórum Municipal.

2. Praça da Bíblia, situada em frente à Feira Municipal.

3. Em frente à Dione Gás, no Loteamento Tancredo Neves.

A orientação aos tutores é para que levem seus cães e gatos aos postos indicados dentro do horário estabelecido, garantindo a proteção dos pets e a saúde pública do município.