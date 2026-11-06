Equipe da SEMOD intensifica a Operação Tapa Buracos em vários bairros

Na manhã desta sexta-feira, a equipe da SEMOD esteve nas ruas da cidade realizando os trabalhos de tapa-buracos e atendendo vários bairros.
Segundo o secretário, a incidência de buracos já diminuiu bastante. A equipe tem conseguido manter o controle da situação, tapando os buracos à medida que eles vão aparecendo.
Além disso, os serviços de recapeamento devem começar em breve em várias ruas, para melhorar ainda mais o trânsito no município.
Trabalho contínuo por ruas mais seguras e conservadas.
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