Viveiro municipal realiza ação de arborização na Escola Júlia Bobek

Por Assessoria

Publicada em 06/11/2026 às 14h47

Na manhã desta sexta-feira (06), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU), em parceria com a equipe do Viveiro Municipal de Rolim de Moura, promoveu uma importante iniciativa de arborização e conscientização ambiental na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Júlia Bobek.

A atividade envolveu alunos, professores e colaboradores da unidade escolar em um momento de aprendizado prático e contato direto com a natureza. Durante a ação, foram plantadas mudas doadas pelo Viveiro Municipal, visando não apenas o fortalecimento do paisagismo arbóreo e o sombreamento das áreas de convivência, mas também a melhoria contínua dos espaços educativos.

O prefeito Aldo Júlio destacou a importância de integrar a preservação ambiental ao ambiente escolar desde os primeiros anos de formação.

“Investir na arborização da nossa cidade é garantir qualidade de vida para o futuro, e ver nossas crianças participando ativamente desse processo é transformador. Quando ensinamos desde a infância a importância de cuidar de uma árvore, estamos cultivando cidadãos conscientes e comprometidos com o meio ambiente. Parabéns a toda a equipe da SEMMADU, do Viveiro Municipal e da Escola Júlia Bobek por essa linda parceria.” Afirmou o prefeito Aldo Júlio.

Além do ganho estético e ambiental para a infraestrutura da escola, a iniciativa contribui diretamente para o desenvolvimento infantil, estimulando o respeito à natureza e a responsabilidade coletiva na preservação dos recursos naturais.

A SEMMADU expressa seu agradecimento à direção, professores, colaboradores e estudantes da EMEI Júlia Bobek pela receptividade e empenho. Ações integradas como esta reforçam o compromisso da administração pública e da comunidade escolar na construção de uma Rolim de Moura cada vez mais verde, saudável e sustentável.