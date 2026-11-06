Nova Brasilândia do Oeste abre inscrições para edital que vai premiar 20 participantes do Festival das Artes

A Prefeitura de Nova Brasilândia d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer, publicou o Edital Municipal nº 002/2026 para o Festival das Artes. A iniciativa integra a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e prevê R$ 34.944,71 em premiações para 20 participantes do município.
Modalidades
Artes visuais e artesanato — desenho, pintura, escultura, bordado, artesanato, design e outras expressões artísticas.
Artes cênicas e performáticas — teatro, dança, balé, capoeira, performance e outras manifestações artísticas.
Como será a seleção
A comissão vai analisar a trajetória cultural de cada candidato com base no portfólio e nos materiais comprobatórios enviados na inscrição. O edital também prevê a possibilidade de visitas presenciais para conferir as atividades desenvolvidas pelos inscritos.
Como se inscrever
As inscrições são gratuitas e seguem até 11 de novembro de 2026. O edital completo e o formulário estão disponíveis no site oficial da Prefeitura.
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