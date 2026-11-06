Nova Brasilândia do Oeste abre inscrições para edital que vai premiar 20 participantes do Festival das Artes

Por CACAOL NOTÍCIAS

Publicada em 06/11/2026 às 14h18

A Prefeitura de Nova Brasilândia d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer, publicou o Edital Municipal nº 002/2026 para o Festival das Artes. A iniciativa integra a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e prevê R$ 34.944,71 em premiações para 20 participantes do município.

Modalidades

Artes visuais e artesanato — desenho, pintura, escultura, bordado, artesanato, design e outras expressões artísticas.

Artes cênicas e performáticas — teatro, dança, balé, capoeira, performance e outras manifestações artísticas.

Como será a seleção

A comissão vai analisar a trajetória cultural de cada candidato com base no portfólio e nos materiais comprobatórios enviados na inscrição. O edital também prevê a possibilidade de visitas presenciais para conferir as atividades desenvolvidas pelos inscritos.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e seguem até 11 de novembro de 2026. O edital completo e o formulário estão disponíveis no site oficial da Prefeitura.