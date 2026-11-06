Dr. Luis do Hospital destaca iniciativa em acendimento da decoração natalina em Jaru

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/11/2026 às 14h49

A Praça Dom Pedro I e o Parque da Baixada, em Jaru, receberam iluminação natalina durante uma cerimônia de acendimento da decoração promovida pela Prefeitura. A iniciativa foi acompanhada pelo deputado estadual Dr. Luis do Hospital (Novo), que destacou a ornamentação dos espaços públicos e a realização do evento destinado às famílias do município.

Em publicação nas redes sociais, o parlamentar registrou a programação e ressaltou a participação da administração municipal na preparação dos ambientes para o período de Natal. A decoração foi instalada em dois pontos da cidade, marcando o início das celebrações natalinas nesses locais.

O trabalho desenvolvido pela Prefeitura recebeu elogios do deputado, que mencionou diretamente o prefeito Jeverson Lima, o vice-prefeito Grecio Benedito e os integrantes da equipe municipal responsáveis pela iniciativa.

Na manifestação, Dr. Luis do Hospital também associou o acendimento das luzes aos sentimentos de esperança e união entre os moradores. Ao comentar o resultado da decoração, o parlamentar encerrou a publicação com a declaração: “Jaru está linda!”.