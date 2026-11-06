Deputado Jean Mendonça destina R$ 150 mil para Feira da Liquidação e Mega Feirão da Habitação em Pimenta Bueno

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/11/2026 às 14h20

A 19ª Feira da Liquidação e o 3º Mega Feirão da Habitação serão realizados nos dias 21 e 22 de novembro, no Barracão da Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, em Pimenta Bueno. A programação reunirá dezenas de empresas de diferentes segmentos, com ofertas que poderão chegar a 70% de desconto para os consumidores.

Para apoiar a organização dos dois eventos, o deputado estadual Jean Mendonça (PL) destinou R$ 150 mil por meio de emenda parlamentar. O recurso foi anunciado pelo parlamentar, que também participou do lançamento das feiras.

As iniciativas são voltadas ao fortalecimento do comércio de Pimenta Bueno e à movimentação da economia regional. A proposta é estimular as atividades empresariais, incentivar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de negócios durante os dois dias de programação.

Ao divulgar a destinação dos recursos, Jean Mendonça destacou a importância de apoiar ações que contribuam para o desenvolvimento econômico do município. O deputado também ressaltou a participação das entidades responsáveis pela realização dos eventos.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a Associação Comercial e Industrial de Pimenta Bueno (ACIPB) e os demais parceiros envolvidos na organização receberam o reconhecimento do parlamentar pela iniciativa.

Segundo Jean Mendonça, o investimento no comércio local representa uma contribuição para o desenvolvimento de Pimenta Bueno e de Rondônia. A emenda de R$ 150 mil será utilizada no apoio à organização das feiras, que contarão com a participação de empresas e consumidores do município e da região.