Teremos eleições municipais em 2028? Feiras da Liquidação e Habitação em Pimenta Bueno, disputa em Ji-Paraná será das mais equilibradas

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/11/2026 às 14h00

Política –O futuro político do Brasil é uma enorme interrogação. A princípio teremos eleições municipais (prefeito, vice e vereador) em outubro de 2028. Ocorre que foram aprovadas em comissões da Câmara Federal mudanças como mandato de 5 anos sem reeleição a cargos executivos (presidente da República, governadores e prefeitos) em 2025. Ocorre que não houve discussão e votação plenária um ano antes das eleições, no caso as gerais de outubro (presidente e vice da República, governadores, duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas) conforme a Lei Eleitoral. Certamente o assunto estará na pauta em 2027, primeiro na Câmara Federal, depois Senado e novamente Câmara. Além das mudanças já citadas várias perguntas são pertinentes. Teremos eleições municipais em 2028? Ou os mandatos de prefeitos, vices e vereadores serão prorrogados para 2030, quando provavelmente teremos eleições gerais também com mandatos de 5 anos sem reeleição?

Eleições – Hoje o assunto reforma eleitoral está “esquecido”, mas com certeza, após as posses dos reeleitos e eleitos em outubro estará na pauta do Congresso Nacional. Eleições de dois em dois anos é contraproducente e tem custo elevado. O fim da reeleição a cargos executivos e mandatos de 5 anos certamente proporcionarão escolhas mais democráticas e os eleitos terão períodos maiores para desenvolverem os planos de governo. Hoje o prefeito-eleito, por exemplo, assume e no primeiro ano tem que administrar com orçamento elaborado pelo anterior. Tem somente dois anos para administrar priorizando seus projetos. Já no último ano, se for disputar a reeleição, tem que priorizar a permanência no cargo e, não concorrendo, geralmente tem alguém para apoiar, pois a finalidade é sempre eleger o sucessor. Mudanças são necessárias.

Pimenta – Nos dias 20 e 21 deste mês serão realizadas em Pimenta Bueno as Feiras da Liquidação e da Habitação, quando estarão sendo comercializados, a preços com até 70% de descontos, para materiais de construção, elétricos e derivados, dentre outros produtos. O deputado estadual Jean Mendonça (Pimenta Bueno), corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale), é um dos colaboradores na organização dos eventos, disponibilizando R$ 150 mil em Emenda Parlamentar. As feiras, “são oportunidades para que os moradores pimentenses e dos municípios da região possam comprar produtos com preços acessíveis e de qualidade”, argumentou Mendonça. O barracão da Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima é o local onde ocorrerão simultaneamente, e as feiras da Liquidação e habitação em Pimenta Bueno. A promoção é da Associação Comercial-ACIPB e CDL-Câmara de Dirigentes Lojistas.

Prefeitos – Os prefeitos de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), eleito em 2024, e de Cacoal, Tony Prado (PSD), que era vice de Adaiton Fúria (PSD), que assumiu, após o titular (Adailton Fúria), que foi reeleito em 2024, renunciar para disputar o Governo do Estado, mas não se elegeu, terão dificuldades para buscarem um novo mandato, caso a legislação eleitoral continue a mesma. É que ambos terão adversários, já declarados, de considerável peso político-eleitoral, porque já demonstraram que são “bons de votos”, em eleições anteriores. Em Cacoal Tony Prado terá o deputado estadual Cirone Deiró (UB), que teria uma reeleição considerada certa, mas optou por concorrer a vice do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB), que foi o terceiro mais bem votado na eleição em 1º turno do senador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado e é o governador-eleito.

Prefeitos II – A situação não é diferente em Ji-Paraná, onde o prefeito Affonso Cândido (PL), renunciou ao cargo de deputado estadual, após se eleger prefeito em 2024, assumindo Eyder Brasil (PSD-PVH). Affonso já trabalha a reeleição e sabe que terá entre os futuros adversários, o ex-prefeito e ex-deputado estadual, Jesualdo Pires (PP), que disputou as eleições gerais de outubro, concorrendo a deputado federal, mas não se elegeu. Jesualdo em Ji-Paraná, e Cirone em Cacoal são considerados nomes de considerável força eleitoral. Como em Ji-Paraná e Cacoal não é possível eleições em dois turnos, possível somente em colégio eleitoral com mais de 200 mil eleitores, a disputa por votos é bem equilibrada e, tanto Cirone como Jesualdo são adversários com currículos positivos na carreira eleitoral. Bom para Cacoal e Jipa, em ter vários nomes em condições político-administrativa- eleitoral.

Respigo

A partir de fevereiro A Assembleia Legislativa (Ale) terá nova composição. Concorreram à reeleição 21 dos 24 deputados da atual Legislatura, mas nem todos conseguiram um novo mandato +++ Eyder Brasil (PSD), Ribeiro do Sinpol (PRD) e Yeda Chaves (UB), todos com domicílio eleitoral em Porto Velho não conseguiram a reeleição. Também tivemos deputados não reeleitos no interior +++ Gislaine Lebrinha (PRD), de São Francisco do Guaporé e Rosângela Donadon (PRD), de Vilhena também não se reelegeram. Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) estava inelegível +++ Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) se elegeu vice-governador do senador Marcos Rogério (PL), eleito no primeiro turno. Cirone Deiró (UB-Cacoal) também ficará sem mandato a partir de fevereiro +++ O Vitória recebe hoje (6) o Fluminense, a partir das 20h no Barradão. O jogo é válido pelo Brasileiro A +++ O Vasco, que foi derrotado (1x0) no jogo de ida pelo Palmeiras jogará contra o alviverde no domingo

(8) às 16h em São Januário. O jogo é válido pela semifinal da Copa do Brasil +++

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